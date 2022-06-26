Lifli gıdalar detoks kaynağı

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo vermek isteyenler detoks programlarına sarılıyor. Vücudumuzu toksik maddelerden arındıran detokslar, meyve ve sebze suları, bitki çayları veya belirli besinleri tüketme yoluyla yapılıyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sürdürürsek, vücut detoksu sağlıyor. Böylece bağışık sistemi de canlı tutuluyor” dedi.

ZARARI BİLE DOKUNABİLİR

Hareketsizlik, stres, yetersiz beslenme, doğal ve organik üretilmeyen gıdaların tüketilmesi, plastik kullanmak ve çevre kirliliğinin vücut sistemini bozan önemli etkenler arasında yer aldığını anlatan Örnek, bu olumsuz etkenler hayatımızdayken kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyet yapmak hiç fayda sağlamıyor” diye uyardı.

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Tuba Örnek

LİF ZENGİNİ YİYECEKLER TÜKETİN

Yiyeceklerin lif ve antioksidan içeriği açısından zengin olması gerektiğine işaret eden Örnek, “Bu yiyeceklerin başında turpgiller, lahana, brokoli, karnabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, enginar, zeytinyağı, omega 3-balık yağı, avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pancar, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve sarımsak geliyor” şeklinde konuştu.

HAYAT Sıcak havalarda tüketebileceğiniz besinler