Hayat Lifli gıdalar detoks kaynağı
GENEL SAĞLIK

Lifli gıdalar detoks kaynağı

Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için detoks yapmaya gerek yok. Lif ve antioksidan içeriği açısından zengin olan turpgiller, lahana, brokoli, karnabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, enginar, zeytinyağı, omega-3, balık yağı, avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pancar, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve sarımsak tüketilmeli.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Lifli gıdalar detoks kaynağı
Arşiv

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo vermek isteyenler detoks programlarına sarılıyor. Vücudumuzu toksik maddelerden arındıran detokslar, meyve ve sebze suları, bitki çayları veya belirli besinleri tüketme yoluyla yapılıyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sürdürürsek, vücut detoksu sağlıyor. Böylece bağışık sistemi de canlı tutuluyor” dedi.

ZARARI BİLE DOKUNABİLİR

Hareketsizlik, stres, yetersiz beslenme, doğal ve organik üretilmeyen gıdaların tüketilmesi, plastik kullanmak ve çevre kirliliğinin vücut sistemini bozan önemli etkenler arasında yer aldığını anlatan Örnek, bu olumsuz etkenler hayatımızdayken kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyet yapmak hiç fayda sağlamıyor” diye uyardı.

Tuba Örnek
Tuba Örnek

LİF ZENGİNİ YİYECEKLER TÜKETİN

Yiyeceklerin lif ve antioksidan içeriği açısından zengin olması gerektiğine işaret eden Örnek, “Bu yiyeceklerin başında turpgiller, lahana, brokoli, karnabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, enginar, zeytinyağı, omega 3-balık yağı, avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pancar, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve sarımsak geliyor” şeklinde konuştu.

Sıcak havalarda tüketebileceğiniz besinler
HAYAT
Sıcak havalarda tüketebileceğiniz besinler

Liflerin kraliçesi
ÖZGÜN
Liflerin kraliçesi
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.