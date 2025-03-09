Manevi emanetler İstanbul’da büyük ilgi görüyor

YENİ ŞAFAK PAZAR





İstanbul Ramazan’da ayrı güzeldir. Camileri, türbeleri kadar İstanbul halkının ilgi gösterdiği adresler arasında Kutsal Emanetler gelir. Özellikle Ramazan ayının ilk cuması ziyarete açılan Hırka-i Şerif Camii’nde sergilen ve Veysel Karani Hazretleri’ne Peygamber Efendimiz’in hediye ettiği hırkası ile Topkapı Sarayı’nda Has Oda’da sergilenen Kutsal Emanetler önünde uzun kuyruklar oluşur.





Efendimiz’in hediye ettiği hırkaları

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi vesilesiyle Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açılan hırka cam kapaklı gümüş bir sandık içinde saklanıyor. Deve tüyünden dokunduğu düşünülen hırka 1 metre 20 santim uzunluğunda ve bej renkte. Sadece İstanbul halkı değil çevre illerden de halkın görmek için akın ettiği hırka Veysel Karani Hazretlerinden gelen aile tarafından korunuyor. Bir diğer hırkası ise Topkapı Sarayı’nda bulunuyor. Kutsal Emanetler Dairesi’ndeki Peygamberimizin (sav) şair Kab Bin Züheyre’ye hediye ettiği Hırka-i Saadet olarak bilinen hırkasının yanında Peygamberin sahabesi tarafından toplanan saç ve sakal tellerinin bir kısmının da Sakal’ı Şerif adıyla muhafaza ediliyor.





Topkapı Sarayı’nda paha biçilemez emanetler

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirttiği paha biçilemez hazine arasında yer alan Kutsal Emanetlerden diğer parçalar ise Topkapı Sarayı’nda 500 yılı aşkın zamandır korunuyor. Has Oda ‘da ziyarete açılan kutsal emanetler arasında Hz. Muhammed’in hırkasının yanında, sakalı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak izi, mektupları, oku ve kılıcı, su içtiği kabı, Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi, Hz. Fatma’ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandık gibi eşyalar bulunuyor. Ayrıca Mekke ve Medine’ye ait parçalardan oluşan eserlerin de teşhir edildiği Kutsal Emanetler Dairesi, 24 saat okunan Kur’an-ı Kerim eşliğinde ziyaretçileri ağırlıyor. Yine Hz. Osman’ın Mushaf’ı olarak bilinen Kur’an-ı Kerim’in de kutsal eşyalar arasında olduğunu da hatırlatalım. Kutsal emanetlerin saklandığı sandukalar, bohçalar da dahil sarayda envantere kayıtlı 500 kadar kutsal emanet olduğu biliniyor.





İstanbul’un Gönül Sultanları Sergisi

Ramazan ayı gelince İstanbul halkının en çok kapısını çaldıkları manevi büyüklerimizdir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İstanbul’un Gönül Sultanları” sergisi işte bu manevi büyüklerimizin makamlarındaki mirasını halkla buluşturuyor. Sergide Eyüp Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi ve Yahya Efendi türbelerinde kullanılmış derviş kuşağı, keşkülü, sandaleti gibi özel eşyalar yer alıyor. Bu eserler Eyüp Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi ve Yahya Efendi’nin manevi mirasına bir anlamda ışık tutuyor. İstanbul Türbeler Müzesi koleksiyonundan seçilen 39 nadide eserin yer aldığı sergide 11 eser ilk kez sergileniyor. Osmanlı’nın tasavvufi dünyasının kapılarını açan sergi 7 Nisan Tarihine kadar Sultanahmet Cami Muvakkethanesi’nde görülebilir.



