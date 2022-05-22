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Maymun çiçeği alarmı: Panik yapmayın önlem alın

ABD ve Avrupa ülkelerinde kısa sürede yayılmasıyla kendini gösteren maymun çiçeği virüsü, dünyada yeni bir salgın mı geliyor sorularını gündeme getirdi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Maymun çiçeği alarmı: Panik yapmayın önlem alın
Hakan Oğuztürk

ABD ve Avrupa ülkelerinde kısa sürede yayılmasıyla kendini gösteren maymun çiçeği virüsü, dünyada yeni bir salgın mı geliyor sorularını gündeme getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Maymun çiçeği virüsünün henüz salgın olasılığı ve pandemi riski yok. İnsanlar pandemiden yeni çıktı. Bu sebeple korku havası yaratmaya gerek yok” dedi. Bu virüsün Kovid-19 gibi bulaşıcı olmadığını kaydeden Oğuztürk, “Birkaç ülkede aynı anda görülmesi panik havası yaratsa da virüs yeni bir virüs değil, çiçek virüsünün türevi. Hastalığın solunum, damlacık, ortak kullanılan eşyalarda ve aynı ortamda devamlı bulunma sonucunda bulaşıyor. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki bu virüsün, Kovid-19 gibi kolay bir şekilde bulaşmıyor. Daha uzun süreli bir temas söz konusu” diye konuştu.

İNSANLARDA HAFİF SEYREDİYOR

Virüsün insanlarda hafif seyrettiğini ifade eden Prof. Oğuztürk, “Virüsün kuluçka süresi 5-6 gün. Virüsten kurtulma süresi ise 2-3 hafta. Bu virüs de diğer virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi başka hastalıklarla birleşebilir. Dolayısıyla bağışıklığı ciddi anlamda zayıf olan kişiler yaşlı ve çocuklarda dikkatli olmak gerekiyor. Enfeksiyonlardan korunmada hijyen kuralları her zaman önem taşıyor. El yıkama alışkanlığı hayatımızın bir kriteri olmalı” diye konuştu.

PANİK HAVASI OLUŞTURMAK YANLIŞ

Yeni bir salgın havası oluşturmanın toplumu olumsuz etkileyeceğini belirten Prof. Oğuztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu virüsün salgın olasılığı ve pandemi riski yok. Pandemiden yeni çıkmış olan bir toplumda, ciddi anlamda bir gerilim havası oluşturmaktan ve psikolojik olarak olumsuz mesaj vermekten kaçınmak lazım. Virüs şu anda dünyanın birkaç ülkesinde sınırlı sayıda görüldü. Gerekli önlemler alınarak bu artışın önüne geçilebilir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde vaka yok. Bu sebeple bir panik havası oluşturup insanları tedirgin etmeye gerek yok”

BU BELİRTİLERE DİKKAT

  • Halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve elde ve ayakta deri döküntüleri bu virüsün belirtileri arasında. Koltuk altı ve kasıklardaki lenf bezlerindeki şişmeler ise virüsün en önemli belirtileri arasında. Bu belirtileri taşıyanların kendini izole etmesi ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.
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