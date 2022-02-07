McDonald's'ta 'patates kızartması' krizi

Erken doğan kör buzağıya evladı gibi bakıyor: Çocuğumu bezlemedim bunu bezlediğim kadar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki kadın, ineğinin erken doğum yapması sonucu kör ve ayağı sakat olarak dünyaya gelen buzağıyı, biberonla besleyip altına da bez bağladığı evinde adeta bebek gibi bakıyor.