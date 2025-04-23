Mehrini bozdu Gazze’ye bağışladı

Gazze’de aylardır süren ağır bombardımanlar, kuşatma ve temel yaşam kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, bu ağır saldırıların doğrudan hedefi oldu. Yaşayanlar ise gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bölgede her geçen gün daha da derinleşen bu insani krize karşı dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar harekete geçiyor.

Yüzyıllar önce İslam beldeleri işgal altındayken, ümmetin dört bir yanından gelen desteklerle kardeşlik duygusu tarihe not düşmüştü. Bugün de aynı ruhun bir yansıması Batman’da yaşandı. İsmini vermek istemeyen hayırsever kadın, düğününde kendisine takdim edilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altın mehrini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Yedi Başak’a bağışladı. Bağış, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze’ye ulaştırıldı. Yedi Başak derneği, bu anlamlı bağışı acil yardım kapsamında Gazzeli mağdurlara ulaştırmak üzere hemen harekete geçti. Bağış sayesinde sıcak yemek, temiz içme suyu, günlük ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri, bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere ulaştırılıyor.

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yıldırım, bu kıymetli bağışla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün, kalbimizdeki umut tohumlarının yeşermesine ve kardeşlik bilincinin güçlenmesine vesile olan çok güzel bir gün. Tarihin tekerrür ettiği bir noktadayız. 'Çanakkale geçilmez” diyen ümmet coğrafyasından nice insanlar, o dönemde ellerinde avuçlarında ne varsa bağışlamışlardı. Bugün de Anadolu insanı aynı duyarlılığı Gazze için sergiliyor.

İşte böyle bir zamanda, Batman’daki bir kardeşimiz, mehrini bağışlayarak Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne gönderdi. Bu anlamlı bağış; dayanışmanın, sadakatin ve ümmet bilincinin en güzel örneklerinden biri oldu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, iyiliğin izini sürmeye ve ümmetin yaralarını sarmaya devam edeceğiz’’

Yedi Başak Batman Temsilcisi Emrullah Aslan’da yaptığı açıklamada bu anlamlı bağışa vesile olmanın mutluluğunu paylaştı.