Mevkisini değil  etkisini konuşturanlar

Reklam ve pazarlama dünyasında önemli başarılara imza atan Bülent Yar’ın ‘Kader Gayrete Aşıktır’ adlı kitabı raflarda yerini aldı. Yar, bu kitapta sadece iş dünyasıyla ilgili deneyimlerini aktarmakla kalmıyor, okuyucuya rehber olacak sağlam ipuçları veriyor. “Mevkini değil etkini konuştur” diyen Yar, iş hayatında başarıya ulaşmak isteyenlere yol gösteriyor. Bir çoğumuzun hayatının büyük bir bölümünü kapsayan iş hayatında başarı elbette çok önemli. Üstelik teknoloji çağındaki baş döndürücü ilerlemeye de ayak uydurmamız da gerekiyor. İşte tam bu noktada Bülent Yar’ın 25 yıllık deneyimini aktardığı, ‘Kader Gayrete Aşıktır’ kitabı sizlere kılavuz olacak. Yar, kitabında iş dünyasıyla ilgili deneyimlerini, tamamen kendine özgü üslubuyla anlatıyor.

X,Y VE Z KUŞAĞINA BAKIŞ

Yazar, iş hayatında hedef kitleyi ve hedef kitlenin ortamını anlatabilmek amacıyla birçok kavrama odaklanıyor. Yeni dünya düzeni, VUCA kavramı ve X,Y, Z gibi kuşakları gibi konuları ayrıntılandırıyor. Yar, örneğin VUCA kavramından bahsediyor. Siyasal belirsizlikler, ekonomideki dalgalanmalar, dijital dönüşümün yarattığı üretim süreçlerindeki değişiklikler, artan çalışan talepleri ve müşteri beklentileri, sosyal ve çevresel faktörler gibi birçok etken nedeniyle VUCA döneminde olduğumuza dikkat çekiyor. Bu kavramın açılımı ise şöyle: Değişkenlik(Volatility), Belirsizlik(Uncertainty), Karmaşıklık( Complexity) ve Muğlaklık(Ambigutiy). Bülent Yar, bu yeni dünya düzeni ile baş edebilmek için önerilerini de sıralıyor. Beklemek yerine uyum sağlayan, verileri doğru değerlendiren, başarısızlıktan korkmadan risk alabilen, mukavemeti güçlü, kişisel farkındalığı yüksek, yol gösteren, dinleyen ve anlayan insanların başarıya kavuşabileceğini dile getiriyor.

REKLAM

DUYGUSAL ZEKA ÖNEMLİ

“Karşınızdaki en önemli bariyer, insanların sizinle ilgili düşüncelerini test etme korkunuzdur. Doğru yolda mıyım, nasıl algılanıyorum soruları büyük engellerdir. Oysa yol sizin yolunuzdur, yürümeniz gereken yol…” ifadelerini kullanan Yar, iş hayatındaki engellerin aşılması için kişinin sahip olması gereken öz güvenin, ölçme ve değerlendirme testleriyle değil, kişinin kendi farkındalığıyla sahip olunabileceğine özellikle dikkat çekiyor. Yar’a göre teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Duygusal Zeka kavramı önem taşıyor. İnsanı, kendisiyle aynı iş yapabilen mekanizmalardan ayıran en önemli özelliğin yetkinlik ve muhakeme kabiliyeti olduğunu söylüyor.

FARKINIZI ORTAYA KOYUN

Başarılı iş insanı Yar, herkesin konfor alanından çıkması gerektiğini öğütlüyor. Bunu ise şöyle açıklıyor. Diyelim ki patronunuz size bir yapılacaklar listesi verdi ve bu listeyi harfiyen yerine getirdiniz. Ama bu yeterli olmayabilir. Bir sınavdan 100 üzerinden 50 alarak geçebilirsiniz ama 90 almak da sizin elinizde. Mesele fark yaratabilmek. Yar’a göre konfor alanından çıkıp cesur tercihlerde bulunanlar iş dünyasında daha hızlı terfi alabiliyor. Yar’ın özellikle üzerinde durduğu bir değer motto ise herkesin kendi kamçısını bulması. Kariyerinde ilerlemek isteyen herkesin makul bir motivasyon ve amaca ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ona göre hedef ve motivasyonlar ne kadar gerçekçi ve gelişim odaklı olursa gerçekleşmesi de o kadar mümkündür. İş dünyasında önemli şeylerden birinin gerçeklikten kopmamak olduğunun altını özellikle çiziyor. Ayrıca kitapta; Henry Ford, Walt Disney, Oprah Winfrey, Eminem, Sylvester Stallone, Albert Einstein, J.K. Rowling, Colonel Sanders/KFC gibi isimlerin başarı hikayeleri de ‘Gayrete Aşık Olanlar’ bölümleriyle okuyucuya sunuluyor.