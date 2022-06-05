​Mucize bebek ailesine kavuştu ​

İzmir’de gebeliğin 23’üncü haftasında dünyaya gelen Defne bebek, 104 gün süren yoğun bakım macerasının ardından ailesine kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan Anne Ayşe Uygun, “Eşimle ayaklarımız yere basmıyor. Bu kadar küçük doğup, bu kadar kısa sürede sağlığına kavuşması mucize gibi” dedi. Bebeğin doktor ve sağlık çalışanlarının çabalarıyla sağlığına kavuştuğunu söyleyen Uygun, “Bu noktaya gelene kadar çok yol kat ettik. Korktuk, üzüldük, heyecanlandık kimi zaman umudumuzu yitirdik, yapamayacağımızı düşündük ama pes etmedik. O bizden daha dirençli çıktı. Defne bu haftalarda doğup sorunsuz çıkan nadir bebeklerden bir tanesi” diye konuştu.

590 GRAMA KADAR DÜŞTÜ

Defne bebeğin vücudunda yaygın ödem olması sebebiyle vücut ağırlığının 825 gram ölçüldüğünü belirten Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Vagif Samadli, “Bu nedenle ilk hafta vücut ağırlığı 590 grama kadar düşen bebeğimiz doğum ağırlığına tekrar 21’inci günde ulaştı. 38’inci haftada 3bin 380 gram olarak sağlıklı şekilde taburcu edildi” dedi. Uzun mücadelenin ardından 38’inci haftada taburcu olan Defne bebek, 3 kilo 380 grama ulaştı.

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ZORLU SÜREÇ GERİDE KALDI

Çok zorlu bir sürecin geride kaldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar ise, “Yeni doğan ekibimizin üstün çabası ve tüm gayretleri ile sağlıklı bir şekilde bebeğimizi ailesi ile birlikte evine gönderiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Bu iş bir ekip işi. İnşallah her zaman böyle güzel haberlere birlikte imza atarız” diye konuştu.

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