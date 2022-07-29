Hayat Netflix Türkiye çocuk filmleri kategorisinde eşcinselliği öven bir film yayınladı
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Netflix Türkiye çocuk filmleri kategorisinde eşcinselliği öven bir film yayınladı

Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri nedeniyle eleştirilen Netflix'te skandallar bitmiyor. Son olarak Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisine eşcinsel sahne yerleştiren Netflix, izleyicilerden büyük tepki topladı. 5. sezonunda 7+ etiketi ile yayınlanan bölümlerindeki sahneleri gören kullanıcılar, bu kadarına da 'pes' dedi.

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Zeynep Karçığa Yeni Şafak
Netflix Türkiye çocuk filmleri kategorisinde eşcinselliği öven bir film yayınladı
Jurassic World Kretase Kamp

Netflix ve Hollywood'un eşcinsellik propagandası tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sık sık gündeme gelen film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam biçimiyle yüzlerce çocuğun ruh sağlığını bozuyor.

Netflix'in LGBT propagandası yaptığı çocuk dizisi.
Netflix'in LGBT propagandası yaptığı çocuk dizisi.
  • Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

Çocuk dizisi 5. sezonda bir skandala imza attı.
Çocuk dizisi 5. sezonda bir skandala imza attı.

Kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı

Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti. Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Çocuklara uygulanan ahlaksız tutum kullanıcılar tarafından büyük tepkiye neden oldu.
Çocuklara uygulanan ahlaksız tutum kullanıcılar tarafından büyük tepkiye neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine 'Lightyear' filmi bir çok ülkeden kaldırıldı

İçinde eşcinsel karakter barından "Lightyear" isimli çocukları hedef alan animasyon filmi, Türkiye'de yasaklandı. Daha önce 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime gireceği ilan edilen filmle ilgili yapılan şikayetlerden birine CİMER'den gönderilen yanıt sosyal medyada paylaşıldı. CİMER, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin incelemesi sonucunda filmin ticari dolaşımı ve gösteriminin uygun bulunmadığı belirtildi. Lightyear isimli çocuk filmi Endonezya, Malezya, Kuveyt, Arabistan ve Çin'de de yasaklanmıştı.

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Eşcinsel süper kahramanlar, eşcinsel çizgi film karakterleri,eşcinsel yan roller... Netflix ve Hollywood'un eşcinsellik propagandası tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sık sık gündeme gelen film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam biçimiyle yüzlerce çocuğun ruh sağlığını bozuyor. Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var...
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