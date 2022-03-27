Öfkenin altında depresyon var

Gençlerde öfke patlamalarının depresyon habercisi olduğuna dikkat çeken Uzman Psikolog Serkan Elçi, “Yetişkinlerde depresyon belirtileri arasında mutsuzluk, keyifsizlik belki de ağlama görülürken, gençlerde bu durum öfkeyle ortaya çıkıyor. Gençlerin çoğu öfke kontrolünde güçlük çekerken, tepkilerini daha somutlaştırarak veriyorlar. Yetişkinler öfkeyi kabul edilebilir bir duygu olarak görse de, bu durum gençlerde farklı. Gençlerin öfkesinde tepkisel davranışlar öne çıkabiliyor” dedi.
- Elçi, gençlerin hissettiği hüzün, mutsuzluk ve kaygı gibi duygularda öfkeli davranışların gözlendiğini, ailelerin de bu nedenle çocukların duygularını anlamakta zorlandığını kaydetti.