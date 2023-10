Organik yaşam meme kanserinden koruyor

Her 8 kadından birinde görülen meme kanseri, dünya çapında her yıl yaklaşık 2.3 milyon yeni tanı ve her yıl 500 binden fazla kadının ölümüne yol açıyor. Kaynakların kısıtlı olduğu ve gelişmemiş ülkelerde meme kanseri olan kadınların büyük çoğunluğuna hastalığın ileri evresinde teşhis konulduğunu belirten Ankara Liv Hospital Kadın Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Nazlı Özkan, “Bu da hayatta kalma oranlarının düşük olmasına neden oluyor. Oysa ki erken evre meme kanserlerinin yüzde 90’ı, çoğunlukla memeyi koruyan tedavilerle iyileşebiliyor” dedi.