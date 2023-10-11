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Hayat

Aşı karşıtlığı söz konusu olamaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Küresel Kovid-19 aşısı baskısına boyun eğmeyeceğiz’ açıklamasına getirilen eleştirileri yanıtladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, “Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Türkiye, çocukluk çağı aşılarında, %95’in üzerinde. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını özenle yaptırmalılar. Grip aşısı için kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı.


#sağlık
#Fahrettin Koca
#aşı
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