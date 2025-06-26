Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ormanlık alanda bulunan yaralı geyik tedavi altına alındı

Ormanlık alanda bulunan yaralı geyik tedavi altına alındı

13:4026/06/2025, الخميس
IHA
Sonraki haber
Yaralı geyiğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.
Yaralı geyiğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan yavru geyik, ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplu koruma ekipleri, ormanlık alanda gerçekleştirdikleri rutin koruma ve kontrol faaliyeti sırasında yaralı yavru geyiğe rastladı. Kayalık alandan düştüğü tahmin edilen ve yürümekte zorlandığı gözlemlenen geyik, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru geyik, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.





#geyik
#yaralı geyik
#hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikası işçi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Gözler ikinci teklife çevrildi