Ortadoğu için İstanbul  bir kavşak

Ürdünlü sanatçı Fadi Haddadin’in geçtiğimiz hafta ilk defa Türkiye’de bir sergi açtı. 1989 doğumlu olan genç sanatçı Haddadin, 2016 yılında Jamal Badran Ödülü’nü aldı. İnsan duygularının renklerle olan ilişkisi üzerine düşünen ve çalışan Haddadin, Kelimat Sanat Galeri’nde açılan Kırmızı Yaz genç sanatçının renkler üzerine yaptığı çalışmanın bir parçasını içeriyor. Sanatçı, Ürdün Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduğundan bu yana yaptığı çalışmalarla bir soru sormaya çalıştığını söylüyor. Şimdiki durağının kırmızı rengi olduğunu ve bu rengin serüvenini, enerjisini çözmeye çalıştığını anlatan Haddadin’le sergisi üzerine sohbet ettik...

Kırmızı Yaz nasıl ortaya çıktı?

Akademiden sonra renkler üzerine çalışmaya başladım. Örneğin uzun bir süre mavi rengiyle denemeler yapmaya başladım. Nasıl bir etki oluşturduğuna dair bir araştırmaya girmiş gibiydim. Bu uzun bir yol. Ardından ikinci rendim de kırmızı oldu. Kırmızı üzerine denemeler yapmaya başladım. Kırmızı Yaz’daki tablolarım da böyle ortaya çıkmış oldu ve bir araya geldiler.

Peki nasıl bir mesajı var?

Atölyede devam eden çalışmalarımda bir nevi enerji ortaya çıkıyor. O tabloyu yaparken bir mesaj oluştuğuna inanıyorum. Ve öyle sanıyorum ki bu tabloya bakan insanlar da bu mesajı görüyorlar. Bu aslında bir soru. Sorunun cevabını da insanın kendi içinde bulmasını sağlıyor. En azından ben bunu düşünüyorum. Muhtemelen o cevabı bulamayanlar başka bir sergiye gidiyor. Bakan kişi cevabı göremezse sorudan da kaçar. Bu aynı zamanda sanatsevelere bir enerji aktarıyor.

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YENİ BİR RENGE GEÇECEĞİM

Kırmızının sizdeki anlamı neydi?

Kırmızının özel bir anlamı yoktu. Benim ki sadece denemelerdi. Yani tek bir anlamı olsun ve bunu yansıtsın istemedim. Her zaman nasıl bir his oluşacağına odaklanmak istedim. Kırmızı ile olan bu süreci tamamladığımda da yeni bir renge geçeceğim.

Peki sırada hangi renk var?

Henüz bilmiyorum. Bu belki de kırmızının beni götüreceği noktada karşılacaşağım bir şey. Ancak deneyerek görebileceğim.

İSTANBUL BİZİM İÇİN KAVŞAK

Kelimat Sanat Galerisi’nin Ortadoğu ve Türkiye arasında bir sanat köprüsü kurmak gibi bir misyonu var. Peki Ürdün’den bakınca İstanbul’daki sanat dünyası nasıl görülüyor?

İstanbul çok önemli bir yer. Ortadoğu’dan baktığımız zaman buranın ne kadar büyük bir kavşak olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de benim gibi Ortadoğlu sanatçılar için. Benim bu sergimin ilk durağı da İstanbul. Bu konuda oldukça şanslı olduğumu söyeleyebilirim. Ama bu eserler Ortadoğu’yu dolaşacak. Kelimat’ın diğer sanatçılarıyla beraber farklı ülkelerde karma sergiler yapmayı planlıyoruz. Bu da beni heyecanlandırıyor.

Her tablo bir hayat hikâyesi

Tabloları kendinize has bir teknikle oluşturuyorsunuz. Nasıl bir süreç bu?

Bazen bir noktayla başlıyor. Sonra fırçalar giriyor işin içine. Bazı tabloları bir plan üzerine başlıyorum. Ancak ilerledikçe ortaya başka bir eser çıkıyor. Tablonun ne zaman tamamlanacağını ben bile bilmiyorum. Tamamlandığını ancak süreç içinde görebiliyorum. Yani bitti dediğimde bitiyor. Bazen defalarca üst üste de gelebiliyor renkler. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tabloya bakıp, evet artık tamam dediğimde bitiyor sanırım. Bu tablolar hayatın kendisi diyebilirim. Her tabloda bir hayat hikâyesi var. Yaşanan bir an. Bu anlar yaşanmaya devam ettikçe de tablo da devam ediyor. Bu tablo sadece düz olarak baktığımızda gördüğümüz şey değil. Arkasında birçok anlam var, soru var. Bakanların bunu görmesini istiyorum.

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