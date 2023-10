Pazar günü susarak konuşan iyimser bir kadın

Elbette pazarları sevenler olduğu gibi sevmeyenler de var. Bu nedenle Özsoy’a pazarları sıkıntı olmaktan kurtaracak önerisi olup, olmadığını da soruyoruz. Tüm samimiyetiyle bize, “Pazar günlerini artık ellili yaşlarıma ulaşmışken sıkıntı olarak görmüyorsam da çocuklarımın küçük olduğu dönemlerde, onların ödevleri, okul hazırlıkları derken sıkıntılı geçmiş pazarlarım da oldu bir zamanlar” diyor. Ardından da şunları anlatıyor: “Ama dünya üzerinde okunacak nice güzel kitabın olduğunu düşünmek ve şu an evdeyken onlardan birine başlama özgürlüğüne sahip olduğunu bilmek, pazarlarımı her şeye rağmen zaten güzelleştiriyor.”

Özsoy, bir yazar olarak tıkandığını hissettiğinde veya enerjisi düştüğünde okuduğu özel kitapları olsa da sadece pazar gününe ait özel bir kitabı olmadığını belirtiyor. “O gün elimde ne varsa” diyor ve söyleşimize cevap verdiği an okuduğu kitabı anıyor: “Şu an Alim Kahraman’ın Tanpınar’ı anlattığı Altın Uçurum kitabını okuduğum için en son, yeniden Tanpınar’ın makalelerine döndüm. Bu pazar elimde olan kitap.”

Şimdi can alıcı noktalardan birine geliyoruz ve “En güzel ve en kötü geçen pazar gününüz hangisi?” sorusunu yöneltiyoruz. Özsoy, hayatının kırılma anlarını aktarıyor bize: “Bugünden baktığımdan artık çok gerilerde kalmış, heyecanı eskimiş olan 3 Temmuz 1994 tarihinin pazar günü, evlendiğim gün. Sevdiğim biriyle, yeni bir hayata başlamanın sevincini ve heyecanını yaşadığım. 8 Nisan 2012 Pazar günü ise o zamana kadar tatmadığım bir acıyla sarsıldığım gündür. Sabah saatlerinde kardeşimi kaybedişim…Başucundaydım, son yudum suyunu kendi ellerimle verdiğim o an, bütün sular sana feda olsun diyerek, herkesin benim kadar mutsuz olmasını istediğim bencil bir andı yaşadığım ve dört gün sonra doğum günümdü. O acı ile kırklandım ben. Hayata aşık, gencecik bir insanın bir yıldız misali bu dünyadan kayıp gitmesine şahitlik yaptığımda, sağlıklı nefes aldığım her günün nasıl da bir muzice olduğunu idrak ettim. O pazar gününe çok şey borçluyum, kardeşime de tabii. O pazar günden doğduğunu söyleyebilirim şimdiki ben’inim. Bugün artık kardeşim adına da güzel pazar günleri yaşamaya çalışıyorum bu yüzden.”