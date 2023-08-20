Pazarlar hem davetkâr hem de canavar

Pazar günü insana neden haftanın diğer günlerinden daha uzun geliyor? Bu soruyu Fransız yazar Jean-Louis Fournier soruyor. Bu hiçbirimize uzak bir his değil, sanırım. Pazarları sevsek de sevmesek de bu günün diğerlerinden uzun olduğu bize kalırsa aşikâr. Elbette özel durumlar pazarı daha farklı hissetmemizi sağlayabilir. Ama biz klasiklere odaklanalım. Bu amaçla da hepimizin “mutfakdeneyleri” isimli Instagram hesabıyla tanıdığı aşçı, yazar, araştırmacı Kevser Çelikel’in kapısını çalıyoruz.

Pazar demek piknik demek

Aklımızda pazarların dedikodusunu yapmak var, ilk sorumuz ise malum, “Klasik bir Pazar gününüzü tarif eder misiniz?” Çelikel, “Pazar günü benim için evrelere ayrılır. Onun için tek bir tarif söz konusu değil” diyerek başlıyor ve şöyle devam ediyor: “Çocukluğumun pazarlarının iki ayrı güzelliği vardı benim için. Birincisi ailece hatta mahalle ya da silalece bir ordu gibi gidilen piknik ya da deniz kenarları. Babamın dodge markalı kamyonetine doluşup ne kadar da keyifli yolculuklar yapardık! Anne ve babamın bizi evde bıraktığı pazarlar ise benim için mutfağa girip bir şeyler deneme günüydü. Yaptıklarımı mahalle arkadaşlarımla paylaşmaksa en büyük ödül. Hatta bir keresinde tarif için gereken küllü suyu bile bahçede yapmaya çalışmıştım.”

Çelikel’in pazarlarının diğer bir evresi ise üniversite yıllarına aitmiş. “Onlar da ayrı bir heyecandır kendi içinde. İstanbul’a tekrardan kavuşma günleri. Cuma Adapazarı’na gelinir, pazar en son trenle dönülür.” diyor. Pazarların sıkıcı ve çekilmez olduğu günlerin hayatına nasıl dahil olduğunu ise hatırlamadığını söylüyor ve ekliyor: “Uzun bir dönem böyle devam etti, hâlen kısmen de olsa böyle düşünüyorum.”

Bir dostun kapıyı çalması harika

Malum ki pek çoğumuz için pazarlar sıkıntıyla da eş anlamlı olabiliyor. Normalden uzun gelen bugün tabii ki bir sıkıntıya dönüşebilir. Tam da bunu soruyoruz Çelikel’e, acaba pazarları sıkıntı olmaktan kurtarmak için bir önerisi olabilir mi? Bu konuda kendisinin pratik bir teklifi var: “Çok da kafaya takmamak lazım. Belki öylece oturup kendimize bakıp bir öz eleştiri için fırsat gibi görebiliriz. Şimdi düşündüm de çalışma hayatındaki yoğunluktan dolayı mı pazara bir anlam yükledik. Boş gün ve yapmamız gereken bir sürü iş... Bunların baskıdır belki sıkıcı yapan. Her zaman güzel bir dost sohbetinin sıkıcı olan her şeye iyi geleceğine inanırım. Çay koydum, simiti kap gel diyen bir dostunuzun kapınızı çalması harika değil mi?”

İki güzel film önerisi

Şimdi de bugün hangi filmi izlesek diye soralım. Çelikel, pazarları rastgele film izlmeyi severmiş. “Televizyonu açıp şöyle bir bakarım sardıysa devam.” diyor. Bu şekilde harika filmerlere denk gelmiş, hatta İskandinav sinemasını bu şeklide keşfetmiş. Çelikel, “Kon-Tiki bu filmlerden biri. Bir Macar filmi olan Tilki Perisi Liza da kara mizah türünde çok eğlenceli bir pazar filmi olabilir.” önerisini bizlere iletiyor.

Konuyu kitaba getirince de genellikle pazar günü kitap okumayı tercih etmediğini söylüyor. “Dergi gibi süreli yayınları okumayı ya da baş ucu kitabı dediğim kitaplara o gün yöneliyorum. Döne döne okuduğum mesleki kitapları tercih ederim.” diyor. Çocukken ise ansiklopedi ve büyük dünya atlasını okumak çok ilgisini çekermiş. O günlerin okuma alışkanlığına dair de, “Kim kimdir?, Nasıl çalışır? isimli 6 ciltten oluşan bir seri vardı. Okumaktan epriyen bir ansiklopedi seti olmuştu benim için” ifadelerini kullanıyor.

Bugün Oblomov gibi olmak isterim

Bu değişken ruh halindeki günde özellikle görmek istediğiniz arkadaşlarınız olur mu, diye de soruyoruz kendisine. Çelikel, “Sevdiklerimi, muhabbetinden istifade ettiklerimi pazar değil fırsat buldukça görmek isterim. Pazar günleri eğer yapılacak acil işlerim yoksa kelimenin gerçek anlamıyla Oblomov gibi olmak isterim” diyor. Doğada olmak, serin bir gölgedeki ulu bir ağaca yaslanmak ise bugün için seçilebilecek favori mekânların başında. “Ya da” diyor, “çok sevdiğim bir caminin avlusunda vakit geçirmek.” Kapalı mekânların, kafe gibi alanların özellikle pazarın sıkınıtısına sıkınıtı katacağını da vurguluyor.

Oyun günü

En güzel pazarları çocukluğunun pazarlarıymış. Çelikel o günleri anlatırken şu cümleleri kuruyor: “Sıkıntının sadece kelime anlamını bildiğimiz. Sokakta vakit geçirdiğimiz, doyasıya oynadığımız. Çünkü çocukken sokakta sadece pazar günleri oynamamıza izin verilirdi. Sonra hoopp pazar banyosuna. Mazallah hafta arası sokağa çıkmak üstünü başını kirletmek bu da fazla yıkanacak çamaşır demek.”

Çelikel’e en kötü pazarını sorduğumuzda ise, kötü değil ama sıkıntılı bir pazardan bir sahne anlatıyor bize: “En kötü geçen demek istemem ama henüz soba yaktığımız doğal gazın olmadığı dönemlerde çocukların okul kıyafetlerini kurutmak için soba başında mesai yaptığımız pazarlar.”

Her şeyi yapacak 24 saat

Peki diyoruz, pazar günleri çalışır mısınız? “Çalışmak için gün ayırt etmem” diyor Çelikel. “O gün yapılacak iş varsa yapılır, nokta.” diye de ilave ediyor net biçimde.

Sonra da şunları anlatıyor: “Profesyonel meslek hayatıma restoranda çalışarak başladığım için pazarlar en yoğun günlerimiz olurdu. O zaman da pazartesiler kabus gibi çökerdi üzerimize. Haftada bir gün tatil ve yapılacak her şey için yirmi dört saatin var.”

Gelelim son ve en zor soruya: “Pazar günü bir insan olacak olsa nasıl birisi olurdu?” Çelikel’in bu soruya çok ilginç bir yanıtı var: “Pazar günü bir insan olsa İskoç yazar Robert Louis Stevenson’ın hikâyesi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde olurdu. Bir tarafıyla sevecen ve davetkâr, diğer tarafıyla korkutucu bir canavar.”







