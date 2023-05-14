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Propolis ve arı sütüne dikkat

Prof. Atilla Büyükgebiz, “Keçi boynuzu, arı sütü, propolis, meyan kökü ve aktar ürünlerinin aşırı tüketimi kanda östrojen seviyesini artırıyor. Bu da çocuklarda erken ergenliğe yol açabiliyor” dedi.

Aybike Eroğlu
04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz.

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz.

Son 30 yılda tüm dünyada artan önemli sağlık sorunlarının başında erken ergenlik geliyor. Çocuklarda erken yaşta ergenlik belirtileri gören ebeveynlerin kaygılı olduğunu belirten
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
, “Bütün sebze ve meyvelerde doğal östrojen var ancak keçi boynuzu, arı sütü, propolis, meyan kökü ve aktar ürünlerinde bu miktar daha fazla. Bu ürünlerin çok tüketilmeleri kanda östrojen seviyesini artırıyor. Bu da çocuklar için erken ergenlik sebebi olabiliyor” dedi.
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz.

HER ÇOCUĞUN DÖNEMİ FARKLI

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemini kapsayan ergenliğin kızlarda östrojen erkeklerde ise testosteron salgılanması ile kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Büyükgebiz, “Kızlarda memelerin büyümeye başlaması, erkeklerde ise yumurtalıkların büyümesi ergenlik dönemi olarak adlandırılıyor. Ergenlik kızlarda ortalama 9, erkeklerde ise 11 yaşında başlıyor. Ancak bu yaş, kızlarda 8-13, erkeklerde ise 9-13.5 yaş arası olabiliyor. Her çocuk ergenliğe farklı yaşta giriyor. Çocuklarda boy uzaması, psikolojide değişim ergenliğin en önemli göstergeleri” diye konuştu. Prof. Büyükgediz, ortalama 3-4 yıl süren bu sürecin kızlarda adet görme, erkeklerde ise sperm üretimi ile son bulduğunu anlattı.

HORMONLU GIDALAR RİSK FAKTÖRÜ

Kızlarda meme gelişiminin 8 yaştan önce, erkeklerde ise testis gelişiminin 9 yaştan erken erken başlaması erken ergenlik olarak adlandırılıyor. Erken ergenliğin genel olarak kız çocuklarında görüldüğünü ifade eden Büyükgebiz, “Bu durumun sebebi bilinmemekle birlikte küresel ısınma, hormonlu gıdalar olarak basitçe adlandırılan gıda, temas ve solunumla vücudumuza giren kimyasallar önemli sebeplerin başında geliyor. Erkeklerde daha az görülen bu durum genellikle beyin veya beyin dışı bir rahatsızlıklara sebep oluyor” şeklinde konuştu. Hormonlu gıdaları erken ergenliğin nedenleri arasında gösteren Büyükgebiz, “Sebze ve meyvelerde doğal östrojen var. Ancak keçi boynuzu, arı sütü, propolis, meyan kökü ve aktar ürünlerinde bu miktar daha fazla. Dolayısıyla bu ürünlerin aşırı tüketimi kanda östrojen seviyesini artırarak erken ergenliğe yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

İLAÇLA DURDURMAK DOĞRU DEĞİL

Tanı konulmayan erken ergenlik nedeniyle boy kısalığı, erken adet görme ve psikolojik rahatsızlıkların görülebildiğini söyleyen Büyükgebiz, “Aileler çok telaşlı, zannediyorlar ki ergenlik ilaçla durdurulursa boy uzar, avantaj kazanılır. Erken ergenlik bilimsel olarak kanıtlanıp, erken adet görme, boy kısalığı gibi sorunlara yol açacaksa durdurulur ve buna da aile değil, uzman hekim karar verir. Normal devam eden, ancak normale göre biraz erken başlamış ergenlikte, ergenliğin ilaçla durdurulması söz konusu olamaz. Bilimsel olarak yanlış olur ve çocuğun normal giden fizyolojisi ile oynanmış olunur’’ diye anlattı.



#Ergenlik
#İlaç
#Propolis
#Keçiboynuzu
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