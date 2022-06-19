Reflüsü olan dar giymesin

Göğüste yanma, ağza gelen acı-ekşi mide sıvısının gelmesi ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle dikkat çeken reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalığın çeşitli uygulamalarla tedavi edilebildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Tütün kullanıyorsanız, yağdan zengin besleniyorsanız, kilonuzu kontrol etmek için hiçbir şey yapmıyorsanız bu hastalığına yakalanma riskiniz yüksek” dedi.
- Alışkanlık ya da yaşam tarzınızda yapacağınız sağlıklı ve dikkatli bir gözden geçirme reflü ataklarınızın sıklığını, şiddetini, sonuçlarını önemli ölçüde etkileyeceğini ifade eden Özel, “Dar giysilerden uzak durmak ve korse, sıkı kemer, dar kıyafetler giymek yerine vücudu sarmayan, sıkmayan giysiler tercih etmenin reflü hastalarına büyük fayda sağlıyor. Eğer reflü tanınız ya da reflü şikayetleriniz varsa doktorunuza müracaat etmeden önce, işe giysilerinizden başlayabilirsiniz” diye konuştu.