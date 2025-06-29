Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte tavşan alarmı: Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İniş için alçalan uçağın pilotu, pistte gezen tavşanı fark etti.

Pilotun durumu telsizle kuleye bildirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, pistte kontroller yapılmasını istedi. Bu sırada iniş yapmak için hazırlanan Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.