Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 kişi Doğubayazıttaki hastanede gözlem altında
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 kişi Doğubayazıt'taki hastanede gözlem altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti. Bakan Koca, Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Riskli gördüğümüz 18 kişi Doğubayazıt'taki hastanede gözlem altında" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Sahra Hastanesi’ni ziyaret eden Bakan Koca, İran üzerinden gelen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında olacaklarını bilerek gelmelerini söyledi.

Sınır kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Vatandaşlarımızı 48 saat önlem alıp, sağlıklı olduklarını emin olduktan yine gerektiğinde bilim kurulunun önerisiyle ev ortamında da sağlık personelinin yakın takip etmesi şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz. Bu sebeple sınırda bugün oluşturduğumuz sahra hastanesi ve ünitelerini yerinde görmek, var olan bir eksiklik varsa bunu gidermek amacıyla bugün geldik. Sahra Hastanesi ve ünitelerini ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla belli bir mesafede iletişim içinde olduk” dedi.


“Soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişiyi hastane ortamında gözetim altına aldık”

Bu süreçte özellikle 60 kişiyi Gürbulak Sınır Kapısı’nda aldıklarını ve takip ettiklerini ifade eden Bakan Koca, “60 vatandaşımız içinde sağlık belirtisi olarak soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık, bunun dışındaki vatandaşlarımızda Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi ayrı bir ünitede barındırıyoruz ve onları daha yakın takip ediyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Dolayısıyla bu süreç en az 6-9 ay gibi bir zaman olacak
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Sağlık Bakanı Koca: Dolayısıyla bu süreç en az 6-9 ay gibi bir zaman olacak

“İran’da olan vatandaşlarımız sınırı zorlamasın”

Bakan Koca, “Evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, kişisel hijyen ve el yıkama dahil olma üzere yakın temasın olamaması gerektiğini, bu dönemde bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmelerini, buna göre gelme noktasında bir irade içinde olmalarını bilmelerini gerektiğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor: Türk vatandaşlar sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak
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Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.
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Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı.
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Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı.
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Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak.
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Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. FOTOĞRAFL
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Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.
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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor: Türk vatandaşlar sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor. İran'dan Türkiye'ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak. Ayrıca Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.

“Doğubayazıt Hastanesi’nde bulunan vatandaşlarımızın hiçbirinin 38’i geçen bir ateş bulgusu yok”

Riskli gördükleri, sağlık sorunu şüphesi tespit ettikleri kişileri Doğubayazıt Hastanesi’ne aldıklarını kaydeden Bakan Koca, “Bugün ilave ettiğimiz 3 kişi ile 18 vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın hiçbirinin 38’i geçen bir ateş bulgusu yok. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi yakınmaları var. biz hassasiyet gösterip daha yakın takip etmek istiyoruz. Burada şuan 37 arkadaşımız aktif çalışıyor. 24 tane ambulansımız var, kapasitemiz birkaç saat içerisinde 120-130 kişiye çıkmış olacak. Akşama kadar 200-220’ye kadar çıkmış olabilir. Biz burada emin olduktan sonra geri planda hastane veya gözetim altına almak için bir çaba içindeyiz. Gelen vatandaşımız burada 14 günlük bir süre içinde takip ediyor olacağımızı ve bunu düşünerek gelmesini söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’ne 2 arkadaşımız gitti. sürekli iletişim içindeyiz. Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü’nün bize önerdiklerinden daha ötesini yaptık. Amerika halen Güney Kore’den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz bunu 1 ay oldu bütün yolculara uyguluyoruz. Burada ki alan geniş bir alan, gelen vatandaşlarımızı düşünerek kapasiteyi artırabiliriz. Tedbirli olup gelen vatandaşlarımızı yakın takip ederek özellikle bu dönemi hassasiyetle götürmekten yanayız. Sınırın dışında 80 kişiye yakın vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu akışı sağladıkça almayı planlıyoruz dolayısıyla gelecek olan vatandaşımızda hem kendileri için hem ülkemiz için bu tedbirlerin alındığını ve bu çerçevede bunları yapmak zorunda olduğumuzu bilmelerini özellikle ifade etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.
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