​​Savunan Türkiye ​

Avrupa Kistik Fibrozis Vakfı (CF EUROPE) tarafından her yıl bir hasta temsilcisine verilen yılın hasta savunucusu ödülü bu yıl Kistik Fibrozis Derneği (KİFDER) Başkanı İlknur Görgün’e verildi. Görgün ödülü, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 1700 katılımcıyla yapılan 46. Avrupa KF Birliği (ESFC) konferansında aldı. Hastalığın kalıtsal olduğunu ve bulaşıcı olmadığını belirten Görgün, ülkemizde yaklaşık
- 3 bin 500 çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Pek çok sistemi aynı anda etkileyen hastalığın yaşamı zorlaştırdığını anlatan Görgün, hastalığın tedavisinde kullanılan mutasyon ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmasını istedi.