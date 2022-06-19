​​Savunan Türkiye ​

Hayat

Candan babalar: Bu yavrular yüreğime deva oldu

Bugün milyonlarca insan baba olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyor. Babalığın sadece kandan olmayacağını gösteren candan babalarla, koruyucu aile olmanın güzelliklerini konuştuk. Bir erkek evladın ardından iki de kız babası olmayı tadan Cenk Gül: Kızımı ilk gördüğüm an yüreğimin ısındığını hissettim. Onun bize vermiş olduğu umutla bir kız bebeğin daha anne ve babası olmaya karar verdik. İkiz çocuk babası Salim Güler: Boyacılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Onlara sahip çıkmamla evimizde bereket arttı. Bu yavrulara sahip çıkmak yüreğime deva oldu.