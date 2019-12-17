Hayat TMS Uzmanı açıkladı Hafızayı sildirmek bilimsel fantezi, kötü anıların etkisi değiştirilebilir
GENEL SAĞLIK

​TMS Uzmanı açıkladı: Hafızayı sildirmek bilimsel fantezi, kötü anıların etkisi değiştirilebilir

TMS Uzmanı açıkladı: Hafızayı sildirmek bilimsel fantezi, kötü anıların etkisi değiştirilebilir

Yakın zamanda birçok ünlü isim hafızalarını sildirmeleriyle gündeme geldi. TMS olarak da adlandırılan hafıza sildirme yöntemi nedir, hafıza nasıl silinir, uygulama nasıl yapılır soruları merak ediliyor. Yenisafak.com’a açıklamada bulunan TMS Tedavisi doktoru Dr. Yüksel Büküşoğlu “Hatırlanmak istenmeyen bir olayla ilgili olarak bir cihazla hafıza silmek ya da hafızayı sildirmek diye bir şey günümüz şartlarında halen fazla bir bilimsel fantezi olarak kalmaktadır, gerçekliği bulunmuyor. Ancak istenmeyen duyguların giderilmesi, hatırlanıldığında bizi kötü etkileyen acı anıların bıraktığı etkileri giderebilmek, değiştirebilmek mümkün” diye konuştu.

Büşra Soyal Yeni Şafak
TMS yöntemi, 'psikolojik bir travmadan kurtulma ve hafızadan kötü anıları silme' yöntemi gibi ifade ediliyor.
TMS yöntemi, 'psikolojik bir travmadan kurtulma ve hafızadan kötü anıları silme' yöntemi gibi ifade ediliyor.

Son zamanlarda bazı oyuncuların “TMS yani Transkraniyal Manyetik Uyarım-Stimulasyon yöntemiyle hafızamı sildirdim, yeniden doğmuş gibiyim” tarzındaki açıklamaları medyada sıkça yer alıyor. Açıklamalarda TMS yöntemi, genellikle “psikolojik bir travmadan kurtulma ve hafızadan kötü anıları silme” yöntemi gibi ifade ediliyor. Peki işin doğrusu ne? Bu konuyu ABD ve Güney Kore'de TMS tedavisi konusunda çalışmalarda bulunmuş TMS Tedavisi doktoru Dr. Yüksel Büküşoğlu'na sorduk.

TMS nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

TMS tedavisi beyindeki sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavi olarak dikkat çekiyor. Nörolojik ve psikiyatrik problemlerin çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açtığını belirten Büküşoğlu “TMS, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak hedeflenen bölgedeki beyin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir. Beynin hedeflenen alanındaki hücrelerin elektriksel iletisini uyararak, doğal elektriğini aktive edip yeniden düzenlenmesi ile etki gösterir. Beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirir” dedi.

  • Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturulduğunu söyleyen Büküşoğlu “Tedavi son derece güvenli ve ağrısız bir şekilde geçiyor. TMS beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki eder. Hiç bir ciddi yan etkisi olmayan, son derece güvenilir bir tedavidir. Uygulama sırasında kişi hiçbir ağrı, sızı hissetmez ve yan etkisiz bir uygulamadır” açıklamasında bulundu.

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“Gerçekten hafızayı silmek bilimsel bir fantezi”

Gerçekten hafızayı silmenin mümkün olmadığını belirten Büküşoğlu “Beynimizde hatırlanıldığında bize acı veren ya da utanç verici bir anı kovmayı bazen hepimiz dileriz. Ancak, hatırlanmak istenmeyen bir olayla ilgili olarak bir cihazla hafıza silmek ya da hafızayı sildirmek diye bir şey günümüz şartlarında halen fazla bir bilimsel fantezi olarak kalmaktadır, gerçekliği bulunmamaktadır” diye konuştu.

Ancak hafızamızdaki hatırlanmak istenmeyen olayın bize yaşattığı acı, üzüntü, keder gibi duyguların etkilerinin azaltılması ve bu olayın bu hatırlandığında bize yaşattığı istenmeyen duyguların giderilmesi, artık eskisi gibi olumsuz etkilememesinin sağlanması mümkün. Büküşoğlu konu ile ilgili olarak “TMS tedavisi depresyon, aşırı stres, anksiyete ve diğer duygu durum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerindeki bozulmuş ve işlevsizleşmiş aktiviteleri değiştirip, düzeltip, iyileştiren bir tedavi şekli olarak değerlendirilebilir. Yani beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini yeniden düzenleyip, sağlıklı bir aktiviteye kavuşturmayı sağlayabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Büküşoğlu şöyle devam etti:

“Hafızamızdan silmek istediğimiz, bize acı , keder ve üzüntü yaratan durumların ve bu hatırlandığında bizde yaşattığı duyguların değiştirilmesi ve etkisinin azaltılabilmesi de mümkündür. Beynimizin silmeye karar verdikleri anılar üzerinde gerçekten bir kontrol sahibi olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Kötü anılar, sadece bilinçli aklımızın bir parçası değildir, aynı zamanda bilinçaltımızda bir iz bırakır. Hatırlanmak istenmeyen bir olayın travmatik yönünü söndürmek, aynı duyusal işaretlerle yeni, daha güvenli zihinsel çağrışımlar, beyinde yeni sinaptik bağlar oluşturmayı içerir.”

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Sinaptik budama ile hafızayı silme

Bilimsel çalışmalar artık bir hatırayı silmeniz için kendi kendinizi kandırabileceğimizi söylüyor. Bu yöntem “sinaptik budama” olarak adlandırılıyor. Beyniniz gelecekte daha yeni ve daha güçlü bağlantılar kurmak için artık ihtiyaç duyulmayan anıları siler ve beyninizde daha yeni ve güçlü bağlantılar kurmak için yalan yaratır. Beyinde kullanılmayan sinaptik bağlantılar koptuğundan, düşüncelerinizin çoğunu gerekli şeyler üzerine odaklamak bu bağlantıları güçlendirmektedir. Beynimiz artık hatırlamak istemediğimiz ve daha az umursadığımız şeyleri ise budayıp, sinaptik bağlantıları koparacağından unutulmasını sağlamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Büküşoğlu “Hatırlamak istemediğimiz bir olay ile ilgili hafızayı silmek, ancak o olay ile ilgili duygularımızı ve bizde yarattığı etkileri değiştirebilmek, etkilerini azaltabilmek, daha az önem vermek ve umursamamak ile mümkün olabilir. Bunun için beynin doğal süreçlerinin düzeltilmesinin yanı sıra, EMDR tedavisi gibi bazı yöntemlerle istenmeyen, hatırlanıldığında bizi kötü etkileyen acı anılarının bıraktığı etkileri giderebilmek, değiştirebilmek mümkündür” dedi.

TMS tedavisi kimlere uygulanıyor?

  • TMS tedavisi bir türlü tedaviye yeterli ve istenilen yanıt alınamayan dirençli ve kronikleşmiş depresyon vakalarında, stres ve anksiyete bozukluklarında, panik atakta, takıntını hastalığı - obsesif kompulsif bozukluk'a, ağrı bozukluklukları, nöropatik ağrı ve fibromiyaljide, alzheimer, unutkanlık, epilepsi, migren ve başağrılarında, ilaç ve madde bağımlılıkları gibi durumlarda kullanılıyor.

TMS tedavisi ilgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip, yeni sinaptik bağlantılar oluşturarak yeniden düzenlenmesi sağlanıyor.

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Bazı devlet hastalarında da TMS tedavisi yapılıyor

  • TMS tedavisi özel kliniklerin yanı sıra, bazı üniversite ve devlet hastanelerinde de bulunabiliyor. Kamu hastanelerinde uygulanıldığında SGK kapsamına giriyor.

Haftada 6 gün ve her seans 20 dakika

TMS tedavisinin uygulaması hakkında da bilgi veren Dr. Yüksel Büküşoğlu “Seanslarının her biri yaklaşık 20 dakika ve haftada 6 gün uygulanır. TMS Tedavisi için tipik bir süre 4 ila 6 hafta arasında değişebilir. Bununla birlikte, tedavi kişinin tepkisine ve tedavi sürecine bağlı olarak değişebilir” diye konuştu.

Büküoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Her TMS tedavisi seansında, hasta özel olarak tasarlanmış bir tedavi koltuğunda oturur. TMS sırasında, manyetik tedavi atımları uygulanırken hastalar uyanık ve tetikte kalır. Hiçbir ağrı ya da rahatsızlık hissedilmez. TMS tedavisinde unutkanlık oluşmaz, işinize ya da araç sürüş yeteneği gibi konsantrasyon gerektiren işler üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. TMS herhangi bir sedasyon veya genel anestezi gerektirmediğinden hastalar tedavi sırasında tamamen uyanık ve farkında olurlar. Hastalar daha sonra eve araçlarıyla gidebilir ve onlar her zamanki faaliyetlerine dönebilir, uygulama sonrası "iyileşme süresi" yoktur. Tipik olarak, tedaviye başlandıktan ilk on gün içerisinde iyileşme etkileri görülmeye başlar. Hastaların çoğu tedavinin ikinci haftasında tedaviden beklenen faydayı fark etme eğilimindedir. Hastaların bazılarında yaklaşık 6-12 ay sonra idame (devam) tedavisine ihtiyaç olabilir.”

Hafızayı güçlendiren besinler
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Yumurta: Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besin. Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcut.
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Yaban mersini: Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor. Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.
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Badem: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemekte. Bunun yanı sıra beyin gelişimi ve sağlığı için de badem harika bir besin. Ayrıca fındık, ceviz, fıstık, ay çekirdeği gibi besinler de beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinler.
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Üzüm: Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor. Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besin.
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Kivi: Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemli. Beyin gücünü ve belleği arttırır. Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.
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Taze fasulye: Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmış. Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuş.
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Kırmızı soğan: Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcı.
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Elma: İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkan. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmeli.
Hafızayı güçlendiren besinler
Hafızayı güçlendiren besinler hakkında bilgi veren Op. Dr Kerem Bıkmaz, üzümün hafızayı güçlendirdiğini söyledi. Kırmızı soğanın tam bir zihin açıcı besin olduğunu ifade eden Bıkmaz, Alzheimer'a karşı her gün bir elma yenmesini tavsiye etti. Bıkmaz, “Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır” diyerek beyini besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler ile ilgili şu bilgileri verdi:


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