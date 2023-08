Toplumun pazarı bizi biçimlendiriyor

Bazılarımız için pazarların diğer günlerden bir farkı yoksa da bazılarımız için bu günler biraz sıkıcı veya sıkıntılı. Acaba İncecik’in böyle hissedenler için bir önerisi var mıdır? İncecik şöyle cevap veriyor: “Pazarı normal günden ayrı tutmazsanız zaten hiçbir pazar sıkıntısı olmaz. Herkes haklı İstanbul zor ve yorucu bir şehir ama aynı zamanda imkânlar şehri. Bu büyüklükteki her metropolün zorluklarını barındırıyor ama biz imkânlarını değerlendirmekte çok istekli değiliz. 35 yıldır bu şehirde yaşıyorum ve hâlâ keşfedebildiğim ve keşfederken de çok şaşırdığım tatlar, mekânlar, sokaklar, tarihi ve kültürel yerler var. Pazar tenhalığını gezerek, lezzet peşinde koşarak yeni yerler keşfederek renklendirebiliriz. Şehrin uzaklarına gitmek, bir gün için uzaklaşabilmek çok kolay olmuyor, hatta yorucu. O yüzden şehirde kalarak şehri hissetmek en keyiflisi.”

Her şeyin yenisi dostun eskisi

Her şeyin yenisi dostun eskisi

Özellikle pazar günleri görmek istediği arkadaşları olup olmadığını sorduğumuz da ise öncelikle “Ben dostluğu, her zaman değer veririm” diyor, ardından şunları anlatıyor: “Dünyanın her yerinden dostlarım var. Her dostu görmek bana mutluluk verir. Zaman zaman buluştuğumuz yemek okulu gurubumuz var, onları görmek isterim. Tabii ki illaki bir isim vermemi isterseniz, ‘Her şeyin yenisi, dostluğun eskisi makbuldür.’ Düsturunca ben de eski arkadaşlarımı görmek isterim. Cafer Vayni, Fatih Sadırlı, Ahmet Melih Oflaz, Mehmet Bozdağ gibi isimler. Genelde benim mekânda gerçekleşir arkadaş buluşmaları. Böylelikle hem iş yerimin başında oluyorum hem de arkadaş buluşması gerçekleşmiş oluyor.”