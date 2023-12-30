TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak

Milli İrade Platformu öncülüğünde, TÜGVA ve 22 sivil toplum kuruluşunun da yer aldığı 1 Ocak 2024 Pazartesi günü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Gazze yürüyüşü düzenlenecek. Tarihi eyleme binlerce vatandaş katılacak.





TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze yürüyüşü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Beşinci, ''Hep birlikte sabah namazımızı eda edeceğiz ve ellerimizi semaya kaldırarak; hem bu vatan toprakları için göğsünü siper etmiş şehitlerimize, hem de tüm dünyanın gözleri önünde katledilen “sahipsiz” Filistinli kardeşlerimize dualar edeceğiz. Sabah namazı ve dualarımızın ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü’ne doğru yürüyeceğiz'' dedi.





TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, açıklamalarına şöyle devam etti;





İsrail’in Gazze’de soykırım uygulamaya başladığı 7 Ekim’den bu yana TÜGVA teşkilatları olarak sahadaydınız, eylemlerinizden/protestolarınızdan biz haberdarız fakat sizden de kısaca dinleyebilir miyiz? TÜGVA bu süreçte neler yaptı?





Ben öncelikle şehitlerimizi rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın.





Toplumsal farkındalık anlamında TÜGVA gönüllüsü genç arkadaşlarımız her zaman ön planda yer alıyor. Bizler de gençliğin vakfı olarak bu konularda çalışmalar oluşturuyor, seslerini duyurmaları konusunda onlara alan açıyoruz.





7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan soykırım karşılık tüm vatandaşlarımız gibi gençlerimizin de tepkisi çok büyük. Karşılaştığımız görüntüler, aldığımız haberler adaletsiz dünya düzenine karşı gençlerimizin “asil soylu öfkesini” daha da uyandırmaktadır. Çünkü bu gençlik başta da belirttiğimiz gibi farkındalık çerçevesinde yetişen bir gençlik.





Filistin ve Özgür Kudüs bizim daima gündemimizdir. Sadece 7 Ekim’den bu güne değil, kurulduğumuz günden bu yana sürekli davamızdır. O yüzden yaşanan son olaylara da sessiz kalamazdık. İlk günden itibaren sosyal medyada sesimizi duyurmak, daha büyük kitlelere hitap edebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yaşanan soykırımın gerçek yüzünü göstermek, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak ve boykot çalışmalarına destek olmak amacıyla sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyoruz.





Diğer yandan duanın da gücüne inanıyor, her daim aklımızda, fikrimizde ve zikrimizde Filistinli kardeşlerimizi anıyoruz. Bu vesileyle GençlikKuranOkuyor.com platformumuz üzerinden Filistin için “1 Milyon Fetih” kampanyamızı başlattık ve gönüllü kardeşlerimizde bu sayı elhamdülillah 1 milyon 6 bini aştı.





'İl-il, ilçe-ilçe Filistin için mitingler, yürüyüşler düzenledik'





Fikir ve dava dergisi olan Fikirname dergimizin Kudüs özel sayısını yayımladık. Bu sayımızda ağırlıklı olarak Filistin ve Kudüs’ü genç arkadaşlarımıza anlattık.





Bir gençlik vakfı olarak, Filistinli gençlerimizin sesi olabilmek adına çok kapsamlı ve özel bir çalışma olan “Filistin Gençlik Raporunu” hazırladık. İlerleyen süreçte bu dosya ile inşallah uluslararası alanda büyük adımlar atılacak.





İl-il, ilçe-ilçe Filistin için mitingler, yürüyüşler düzenledik. Şimdi yine büyük bir organizasyon üzerine çalışıyoruz. Yine 1 Ocak 2024 Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla hem şehitlerimiz hem de Filistinli kardeşlerimiz için büyük bir buluşma organize ediyoruz.





'Coğrafyamız üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkındayız'





1 Ocak sabahı şehitlerimiz ve Gazzeliler için gerçekleştirilecek yürüyüşü, TÜGVA’nın ve 22 sivil toplum kuruluşunun (22 stk değil, milli irade platformu öncülüğünde düzenleniyor ve bu platform altındaki 300’den fazla STK bu organizasyona destek veriliyor) organize ettiğini biliyoruz. Programın öncüsü olarak TÜGVA olarak bu programa ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz? Söz konusu eylemde şehitlerimiz için vermeyi planladığınız mesaj ne olacak?





Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla; tüm dünyaya yılın ilk sabahında bu milletin mesajını ileterek, tarihi bir çağrıda bulunacağız.





Coğrafyamız üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkındayız. Bu oyunun arkasındaki gücü de geçmişten edindiğimiz tecrübelerle çok iyi biliyoruz.





Dün Hakkari’de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze’de yapılan soykırımın arkasındaki irade, aynı iradedir. İşte 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde bu hakikati tüm dünyaya haykıracağız.





'Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak'





Galata’daki bu programı sizin için özel kılan nedir?





Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak. Bu köprü 100 yıl önce emperyalizme karşı bir başkaldırıya ev sahipliği yapmıştı ve 100 yıl sonra bugün aslında yeniden emperyalizme, adaletsiz dünya düzenine, haksız soykırımlara, yaşanan insani ve savaş suçlarına karşı yeniden bir başkaldırıya ev sahipliği yapacak.





'Türkiye, Türkiye’den büyüktür'





1 Ocak’ta katılacak vatandaşlara dair bir tahmininiz var mı? 100 bin kişi katılır mı sizce?





Biz inanıyoruz ki aziz milletimiz 1 Ocak sabahı; anne, baba, evlat, genç, yaşlı, çocuk demeden; ben, sen, o demeden bu çağrıya sessiz kalmayacak ve Galata Köprüsü’nü doldurup, taşıracak. Biz büyük bir hedef koyduk kendimize farkındayız ama biliyoruz ki Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Milletimizin dünyaya yılın ilk mesajını vermek, şehitlerimizi anmak ve Filistin için ateşkes çağrısında bulunmak için on binler, yüz binler halinde oraya akın edecek.





'Sabah namazı ve dualarımızın ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü’ne doğru yürüyeceğiz'





Son olarak, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri art arda aldığımız şehit haberlerinden sonra, Gazze için planlanan yürüyüşler, şehitlerimiz ve Gazzeliler için denilerek ve şehitlerimiz anılarak, PKK terörü lanetlenerek gerçekleştirildi. Fakat Fatih Altaylı bu yürüyüşlerde PKK’nın kınanmadığını, lanetlenmediğini, şehitlerin anılmadığını ileri sürerek, on binlerce kişiye hakaret etti. Siz de bu hassasiyeti gözeterek, 1 Ocak için planlanan büyük eylemin öncülerindensiniz. Altaylı sizce on binlerce insanın şehitlerimizi andığını görmezden gelerek tekrar hakaret eder mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya da özel olarak bu hakaretlere TÜGVA’nın 1 Ocak’ta vereceği özel bir mesaj var mı?





Bu vatan topraklarında gerçekleştirilen her toplumsal hareket tüm dünyaya örnek teşkil edebilmesi açısından oldukça kıymetli. Biz, bu kıymetli tepkimizi zaten bu vatanın evlatlarıyla; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla gösteriyoruz. Biz, yeni yıl sabahının ilk saatlerinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Yeni Cami’de buluşacağız. Hep birlikte sabah namazımızı eda edeceğiz ve ellerimizi semaya kaldırarak; hem bu vatan toprakları için göğsünü siper etmiş şehitlerimize, hem de tüm dünyanın gözleri önünde katledilen “sahipsiz” Filistinli kardeşlerimize dualar edeceğiz. Sabah namazı ve dualarımızın ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü’ne doğru yürüyeceğiz.





Dolayısıyla; bu tarihi buluşmanın başlı başına özel bir mesaj olduğuna inanıyor, muhalif kesime 1 Ocak sabahı gereken cevabı vereceğimize inanıyoruz. Ve hatta içerikte bahsedilenlerin aksinde bir tutum sergilendiğini iddia edenleri de bu vesileyle büyük buluşmamıza davet etmek istiyorum. Gelip bizzat yerinde, anın içerisinde bizlere ortak olabilirler. Böylelikle bilgi ve fikir kirliliğinin de önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum.



