Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavuran grip salgınında uzmanından rahatlatan açıklama: Bu alışmadığımız şaşırtıcı bir olay değil

Avrupa genelinde artan grip vakaları en çok 15 yaş altı çocukları ve 60 yaş üstü yetişkinleri etkiliyor. Fransa ve İspanya'daki hastaneler, İnfluenza B'nin baskın olduğu başvuruların arttığını bildirirken, bazı ülkelerde ise salgın ilan edilerek tedbirler alınıyor. Türkiye'de de üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvuranların sayılarında artış yaşanırken, grip salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu salgının şaşırtıcı olmadığını söyledi.





Özlü, “Aslında kuzey yarımküre ülkelerinde her sene yaşanan mevsimsel döngü üzerindeyiz pik yaptığı zamanları yaşıyoruz. Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar genelde Ekim ayından itibaren yükselmeye başlıyor. Aralık ve Ocak gibi pik yapıyor. Daha sonra yavaş yavaş azalarak Nisan, Mayıs gibi kayboluyor. Şu anda o piki yaşıyoruz. Türkiye'de de çok fazla vaka var. Avrupa ve Amerika'da da yine vaka sayılarında artışlar var. Bu alışmadığımız, şaşırtıcı bir olay değil. Genel itibarıyla pek çok virüsün aynı ayna salgın yaptığını görebiliyoruz. En çok İnfluenza A görüyoruz. Ama onun dışında Parainfluenza, norovirüs, RSV, korona, Covid-19'a neden olan sars-cov 2 gibi virüsler var. Bu tür virüsler zaman zaman belli oranlarda karşımıza çıkıyor. Genel olarak hafif üst sonulum yolu enfeksiyonu gibi soğuk algınlığı, nezle gibi görüyoruz. Ama bazen hastalar göğse indi diyor. Hırıltı ve göğüs darlığı ile geliyorlar. Baktığımızda bronşit gibi tablolar görebiliyoruz. Ama bunlardan daha kötüsü zatürre. Son zamanlarda zatürre ile gelen epeyce vakamız oldu. Bu anlamda yatış verdiğimiz hastalar var. Özellikle bebeklerde, 65 yaş ütünde ve kronik hastalığı olanlarda bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ağır seyredebiliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla acilde, çocuk ve yetişkin polikliniklerinde yoğunlaşma var. Bu her yıl yaşadığımız döngüsel durumu yansıtıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.





“Şu anda okullardan topluma yayılan enfeksiyonu izliyoruz”

Hastaların topluma maske takarak çıkması gerektiğinin altını çizen Özlü, “Bu tür salgınlar hasta kişiden sağlam kişiye bulaştığı için bu salgınların hızını kesmek, yavaşlatmak ve topluma maliyetini azaltmak için en önemli şey hasta kişilerin topluma karışmasını engellemek. Kreşe, anaokuluna, ilkokula giden çocuklar hastalandığında evde tutmamız gerekiyor ama bunu her zaman sağlayamıyoruz. Topluma bu enfeksiyonların yayılması okullardan topluma oluyor. Şu anda okullar tatil döneminde olduğu için bu avantaj. Daha önce okullarda başladıktan sonra yetişkinlere bunun ulaşması yaklaşık 15 gün içerisinde oluyor. Şu anda okullardan topluma yayılan enfeksiyonu izliyoruz. Önümüzdeki dönem için bir miktar hız keseceğini düşünüyorum. Ama bizim tavsiyemiz hasta olan kişilerin mümkün olduğu kadar bir hafta evde istirahat etmesi. İlla topluma çıkması gerekiyorsa o zaman maske takmasını tavsiye ediyorum. Hasta kişinin maske takması gerekiyor, sağlam kişilerin değil. Ayrıca öksürüğümüzü, hapşırığımızı maskelememiz gerekiyor. Sağlam kişilerin mümkün olduğu kadar hasta kişilerden mesafesini koruması lazım. Kalabalık, kapalı, dar, havalandırılmayan mekanlarda çok bulunmamak lazım. Oradaki birinden hastalık olup olmadığını bilemeyebiliriz. El hijyeni de önemli. Dokunduğumuz yüzeylerde, kapı kollarında, toplu taşımalarda veya restoranlarda daha önce oraya virüsü bulaştırmış kişiler olabilir. Biz de onlara dokunduğumuz zaman elimizden de ağzımıza, burnumuzu, gözümüze bulaştırmış oluyoruz. O yüzden yüzey temizliği önemli. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ama özellikle risk grubundaki 65 yaş üstü, kronik hastalığı, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerin önem göstermesi lazım. En büyük tavsiyem çocuğunuz hastaysa lütfen onu okula mümkünse göndermeyin. Çünkü bir kişi hasta olarak sınıfa giriyor o sayı 15 kişi oluyor. Oradan da anne, baba ve topluma yayılıyor” şeklinde konuştu.





“Daha önceden bilmediğimiz yeni bir varyant, virüs söz konusu değil”