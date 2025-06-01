Uluslararası Aile Sempozyumu'nda "Sosyokültürel Perspektiften Aile" oturumu düzenlendi

"Bugün LGBT terörünün intikam aldığı en önemli olgu da ailedir. Hatta LGBT'li bireylerle görüştüğümüzde -toplumsal düzene yeniden entegre olanları kastetmiyoruz- bireylerin intikam aldıkları iki tane temel olgu var. Anneleri ve babaları. 'Annemden ve babamdan intikam almak için ben bu yolu seçtim.' diyen çok kişi oldu. Terör örgütlerinin temel metodolojisi parçalanmış ailelerin bireylerini seçmesi. Sonra bunu kaosla besliyorlar, kaosla besledikten sonra yalnızlaştırıyorlar. Yalnızlaştırdıktan sonra ona bir konfor alanı sunuyorlar. Sonrasında intikam duygusunu ona angaje ederek onu şiddetvari bir yola meylettiriyorlar. Devamında kendisini toplumun ötekisi olarak tanınmasını kabul etmesine sebep oluyorlar."