Aile faziletlerin ilk adresidir

Sevmeyi de sevilmeyi de ilk önce ailemizde öğreniriz. Zorluklar karşısında birlik olmayı ve birlikte sevinip, üzülmeyi de. Sevgi, güven, aidiyet duyguları başta olmak üzere pek çok duygunun ilk tohumlarının atıldığı aile aynı zamanda bizi toplumun değerleriyle yetiştirir. Bizi yaşadığımız toplumla bütünleştirir. Bir anlamda dini, ahlaki ve toplumsal ilişkilerin nasıl olması gerektiği hususunda bireye önderlik eder. Nesilden nesile dini, milli, sosyal ve kültürel değerler aile üzerinden bireye aktarılmış olur. Bu yüzden aile bağları zayıfladıkça bireyin toplumla kurduğu bağ da zayıflar, aidiyet duygusu zarar görür. Bunun önüne geçmek için de aile bağlarını güçlü ve dinamik tutmak gerekir. İşte 2025 Aile Yılı bu değerleri yeniden hatırlatmak için önemli çalışmala imza atıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü 2025 Aile Yılı etkinliklerinde ailenin önemi dile getiriliyor. Geçtiğimiz hafta ise İstanbul’da Uluslararası Aile Forumu düzenlendi ve aile kavramı uluslararası sorunlarıyla tartışmaya açıldı.





Aile çok yönlü tartışıldı

“Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla düzenlenen forumun ev sahibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tı ve 27 ülkenin aileden sorumlu bakanları, uluslararası kurumların temsilcileri, akademisyenler ve STK üyeleri katıldı. Forumda, aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi başlıklar ele alındı. Forum kapsamında “Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar” konusu bakanlar oturumunda tartışılırken aileye dair küresel sorunlar da masaya yatırıldı. “Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli”, “Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile”, “Ekranlar Çağında Aile Olmak” ve “Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?” başlıklı paneller de forumun dikkat çeken diğer oturumlarıydı. Aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular farklı pencerelerden ele alındı, çözüm önerileri kayda geçirildi.Öte yandan forum kapsamında “Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer” temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergilendiği stantlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Son gün ise Esma Sultan Yalısı’nda katılımcılara bir yemek verildi. Gala yemeğinde Emine Erdoğan ailenin önemine vurgu yapan önemli bir konuşma yaptı.





Yaşam serüveni ailede başlar

Erdoğan, insanın yaşam serüvenin ailede başladığını ifade ettiği konuşmasında, hayata dair tüm kavramları, değerleri, duyguları ailede öğrendiğimizi hatırlatarak şöyle dedi: “Dolayısıyla aile, toplumun en temel yapıtaşıdır. Aynı zamanda çocukların okulu, hastaların şifahanesi, yaşlıların huzurlu limanı ve tüm mensuplarının en güvenli sığınağıdır. Bu anlamda aile, devletin de en önemli paydaşıdır. Çocuk eğitiminden, yaşlıların bakımına kadar nice sorumluluğu aile üstlenir.”

Bu görevlerin toplumsal bir soruna dönüşmeden aile içinde yerine getirildiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü aile birliğinin temelinde kader birliği vardır. Bunun yanında somut olmayan kültürün tüm öğeleri, gelenekler, örf ve adetler, yeni kuşaklara aile yoluyla aktarılır. Böylece medeniyet mirası korunur. Aynı şekilde, çocuklara milli kimliğin kazandırılması da ailede gerçekleşir. Nasıl ki bir çiçeği çoğaltmak için dalı suda köklendiriyorsak, aile de medeniyet mirasının köklendirildiği kadim bir sudur. Aile dimdik ayakta kalır, sağlığını, mukavemetini korursa, toplum da dirayetli olur.”





Mutluluk güçlü insan ilişkileriyle mümkün

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya da değinen Erdoğan, “İnsan mutluluğunun sırrı güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmesinde saklıdır” dedi ve bunun da güçlü aile bağlarıyla mümkün olacağının altını çizdi. Okulda ve işte başarı, psikolojik direnç, kendini güvende hissetme ve tamamlanmış bir anlam arayışının da güçlü bir aileyle mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan “O nedenle aile kurumunun yaşatılmasının en etkili formülünün, geleneklere sahip çıkmak olduğu inancındayım” dedi.

Emine Erdoğan, ailece sofra başında toplanmaktan, birlikte kaliteli zaman geçirmekten ve akraba ziyaretlerinden geri durulmaması gerektiğini de kaydetti.

Özellikle geç evliliklerin ve azalan doğum sayılarının aileyi tehdit ettiğinin altını çizen Erdoğan şunu söyledi: “Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geriletilmesine geçit vermemeliyiz. Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Aile hususunda sizlerle gönül birliğimiz olduğunu biliyor, iş birliğine de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum.”





Türk kültürünün ruhu geniş aile

Ailenin Türk toplumundaki yerinin son derece müstesna olduğuna dikkati çeken Erdoğan geniş ailenin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Türk kültürünün ruhu, nesillerin bir arada olduğu geniş ailelerdir. Dinimize göre de aile, tüm faziletlerin öğrenildiği ilk adrestir. İnsanın yeryüzündeki cennetidir. Ailenin temeli muhabbet ve merhamet, amacı ise sekinettir. Aile büyüklerimize karşı sorumluluklarımızı hürmetle yerine getirmek, bizim dinimizde kulluk görevi sayılır. Kişinin ailesinin rızkı için çalışması ibadet hükmüne geçer. Ne mutlu ki toplum olarak ailemizin bu karakterini ve kutsal konumunu hala canlı tutabiliyoruz. Şahsen istisnasız herkesin, aile olmanın manevi lezzetine ve insana kattığı huzura çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”





15 ülke temsilcisi “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı

Programda, 15 ülke temsilcisi 2023’te BM 78. Genel Kurulu’nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzacısı olduğu “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”na imza attı.





Filistin’de iki bini aşkın aile yok oldu

Filistin’de yok edilen ailelerin acılarına da değinen Erdoğan şunları söyledi: “7 Ekim 2023’ten beri Filistin’de tüm fertleriyle 2 bini aşkın aile yok oldu. Onlardan geriye, yardım çağrılarını duymayan dünyaya gülümsedikleri fotoğrafları kaldı. Yalnızca 1 ferdi hayatta kalan Filistinli aile sayısı ise 5 bin civarında. Aile birliğinin önemine binaen toplandığımız bu anlamlı forum aracılığıyla, bu gerçeğin uluslararası toplumda yankı bulmasını diliyorum. Unutmayalım ki, ailenin korunması evrensel bir haktır.”



