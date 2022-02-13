​Unkapanı’ndan dijital dünyaya direniyor ​

Geçmişte müzik endüstrisinin en önemli merkezi sayılan Unkapanı Plakçılar Çarşısı bugün artık sessizliğe bürünmüş durumda. Müzik dünyasına onlarca önemli ismi kazandıran Özmüzik Plakçılık şirketinin günümüz temsilcisi Ümit Çorluk bu yerdeki en eski işyeri sahiplerinden. Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın dünü ve bugününü konuştuk:

Kaç yıldır buradasınız? Burada işyeri açmakla neyi hedeflemiştiniz?

1972 Ankara doğumluyum, Unkapanı Plakçılar Çarşısı ile ilk tanışmam 1985 yılında gerçekleşti. Aile büyüklerim 1966 yılında müzik sektörüne başlamış, 1970’li yıllarda Unkapanı Plakçılar Çarşısı’na gelmişler. Akabinde ben de 1986 yılından bu yana 36 yıldır bu sektörde çalışmalarımı devam ettirmekteyim. Babam Hacıbey Çorluk’un kurucusu olduğu aile şirketimizde temel hedefimiz Türk müziğine değer katacak iyi sanatçılar kazandırmak ve Anadolu’nun eşsiz müzik kültürünün renklerini müzikseverlere sunmaktır. Halen aynı misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ümit Çorluk - Zekai Tunca

Plakçılar Çarşısı’nın ilk yılları nasıldı, burası kimlerin ilk adresiydi? Burada müzik sektörü adına hangi hizmetler veriliyordu?

Plakçılar Çarşısı ilk yıllarında Türk müziğinin çıkış noktası olarak bilinirdi. Oldukça hareketli ve renkli bir dönemden geçen Unkapanı Plakçılar Çarşısı birbirinden değerli müzik yapımcılarının, sanatçıların, bestekarların, söz yazarlarının, müzisyenlerin, yönetmenlerin, plak ve kaset üreticilerinin, satıcılarının ve müzikseverlerin bir araya geldiği içerisinden yıldızların doğduğu bir çarşıydı. Plakçılar Çarşısı’nda bulunan müzik yapım şirketleri albümlerin yapım aşamasında son derece itina ile çalışarak sanatçılar, müzisyenler, yönetmenler ve eser sahipleri ile beraber aylarca süren büyük emekler neticesinde planlama oluşturulurdu. Daha sonra stüdyoda kayıtlar yapılarak albümleri piyasaya plak veya kaset olarak sunarlardı. Türk müziğinin halen büyük ilgi gören dillerden ve gönüllerden düşmeyen yüzlerce şarkının olduğu dönem yapımlarının başarısında bence bu birlikteliğin büyük payı bulunmaktadır. Ayrıca Unkapanı meşhur olmak için Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen insanların, albüm çıkaran sanatçıların ve bu ünlü sanatçıları görüp imza ve kasetlerini satın almak isteyen müzikseverlerin uğrak noktasıydı. Öyle ki İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Tarkan gibi büyük yıldızların kasetlerinin çıktığı zamanlar çarşı sabahın erken saatlerinden itibaren çok kalabalık olurdu.

İLANIMIZ BOŞA GİTMİŞTİ

Buradan birçok ünlü müzisyen, şarkıcı, türkücü çıktı. Bunları öne çıkarmak için neler yapılırdı?

Sanatçıların ve albümlerinin tanıtımı 1970 ve 2000’li yıllar arasında teknolojinin ilerlemesi ile beraber gelişerek farklı yöntemlerle yapılırdı. Müzik yapımcıları sanatçılarını öne çıkarmak için 1970 ve 80’li yıllarda gazetelere tam sayfa ilan verirlerdi. Magazin dergilerine de röportaj ve reklam verilerek sanatçıların ve albümlerin tanıtımı yapılırdı. Ayrıca ses sanatçılarının başrol oynadığı ve albümlerindeki en sevilen şarkılarının yer aldığı sinema filmleri de tanıtım üzerinde oldukça etkili bir araçtı. Gazino çalışmaları yine tanıtım ve reklam aracı olarak kullanılan bir alandı. Gazete ilanı ile ilgili enteresan bir anımız da var, Babam Hacıbey Çorluk’un yapımcısı olduğu o dönem kasetleri çok büyük ilgi gören sanatçılarımızdan Cavit Karabey’in 1986 yılında yayınlanan kasetine Mart ayında Sabah Gazetesine tam sayfa tanıtım ilanı verilmişti. Şiddetli kar yağışıyla yolların ulaşılamaz hale geldiği 1986 yılının meşhur çarşamba sabahında, gazete dağıtımı gerçekleştirilemediği için oldukça yüksek meblağlar ödenen ilanımız boşa gitmiş oldu.

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Buradan kasetleri, cd’leri çıkartılan kişilerin bir de Anadolu’ya tanıtımı, pazarlanması yapılıyordu. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütülüyordu?

Sanatçıların plak veya kasetleri yayınlandıktan sonra Anadolu’ya birçok sanatçının bir arada olduğu çeşitli turneler düzenlenmekteydi. Sanatçılar bölgeye varmadan önce afişleri el broşür ilanları dağıtılarak anonslarla halka duyurular yapılmaktaydı. Turnede sahneye çıkan sanatçı önceden tanıtıldığı için halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Bu turnelerde dönem sanatçılarından bizzat duyduğum (Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram, Ümit Tokcan, Ali Kızıltuğ, Aşık Gülabi, Zekai Tunca gibi pek çok değerli sanatçı) mutluluk ve özlemle anlattıkları anılar mevcuttur.

EKİP RUHU BOZULDU

Büyük umutlar beslenip, piyasada hiç tutmayan icracıların olduğu biliniyor. Sizin bu şekilde hatırladığınız kişiler var mı?

Sektörde bu konuya örnek pek çok albüm çalışması bulunmakta. Çok yetenekli olup büyük umutlar vaat eden sanatçılar için yapılan ilk albüm planlamalarının ekip ruhuna göre ilerleyememesi ve çeşitli repertuar, zamanlama hataları veya sanatçının bireysel hareket etme isteği üzerine gerçekleşen kopukluklar nedeniyle, albümler çıktıktan sonra istenilen satış oranını yakalayamamışlardır. İkinci olarak ilk albüm çıkışında istenilen satışı ve kitleyi yakalamış olan sanatçılar yine diğer yapılan albüm çalışmalarında daha çok bireysel çalışmaya önem verdikleri için piyasada tutunamamışlardır.

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Bugün, Unkapanı Plakçılar Çarşısı ne durumda? Gelişen, değişen piyasa şartlarında eski görkemli günlere dönmek mümkün mü?