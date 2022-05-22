Uyarı: Baş dönmesi hastalık değil

Günlük hayatta boşluk hissi veya sersemlik olarak tanımlanan baş dönmesinin mutlaka bir sebebi var. Çoğunlukla nörolojik etkenlere yorulan bu hissin, hastalık değil hastalık habercisi bir belirti olduğunu belirten Florence Nightingale Hastanesi KKB Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, “Şikayet sonrası ilk başvurulan branş her ne kadar Nöroloji olsa da tüm baş dönmelerinin yüzde 80’i kulak kaynaklı. Yaşanan hissin kaynağı psikolojik değil, organik bir nedeni var” dedi. Doğru tanı ve tedavinin önemine vurgu yapan Ertugay, migrenden, orta kulak iltihabına pek çok hastalığın baş dönmesiyle gün yüzüne çıktığını söyledi. İşte baş dönmesine yol açan 10 farklı sebep:

Çiğdem Kalaycık Ertugay

-Kulak Kristallerinin Oynaması: İç kulakta yer alan kalsiyum karbonat kristalleri koparak, denge kanallarına doluyor. Hastalar durumu, baş hareketleriyle tetiklenen ve bir dakikadan kısa süren şiddetli baş dönmesi olarak tarif ediyor. Hava değişimi hastalığa yol açabilirken, şikayetler bahar döneminde artıyor.

REKLAM

-İç Kulak Tansiyonu: İç kulaktaki denge sıvısında basıncın artmasına bağlı gelişebilen hastalık, kişilerde ani baş dönmesine yol açıyor. Kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikayetlere yol açan bu rahatsızlıkta, baş dönme atakları saatlerce sürebiliyor. Süreçte işitme kaybı da yaşayan hastalara tedavi sürecinde tuz kısıtlaması öneriliyor.

-Denge Sinir İltihabı: Dengeden sorumlu sinir olan vestibüler sinirin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık, ani başlayan şiddetli baş dönmesi, bulantı-kusma şikayetiyle kendini gösteriyor. Hastalar desteksiz yürüyemiyor, gözünü dahi açamıyor. Duruma birkaç hafta önce geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu yol açarken, ilaç tedavisi ve rehabilitasyon uygulanıyor.

-Kronik Orta Kulak İltihabı ve Labirentit: Kronik orta kulak iltihabında fistül adı verilen sıvı kaçağı yaşanabiliyor. Bu durum baş dönmesine yol açarken, cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bir viral enfeksiyon sonrası labirentit adı verilen iç kulak iltihaplanması da görülebilebiliyor. Bu hastalar ilaç tedavisi ile iyileşirken, nadiren de olsa kalıcı işitme kaybı gibi yaşanabiliyor.

REKLAM

-Migren: Baş ağrısı ve baş dönmesi görülen hastalar, kulakta basınç ve dolgunluk hissine yol açıyor. Migren tedavisiyle baş dönmesi gerilerken, ilaç tedavisinden fayda sağlanamazsa, botoks tedavisi uygulanabiliyor.

-Nörolojik Hastalıklar: İnme, multipl skleroz, tümör gibi nörolojik hastalıklar baş dönmesi ile gelebiliyor. İnmede baş dönmesinin yanında etkilenen beyin veya beyin sapı bölümüne bağlı ek şikayetler olabiliyor. Tümörlerde ise hastalar genellikle hafif seyreden, uzun süreli dengesizlik şikayetinden yakınıyor.

-Servikal Vertigo: Boyun kaynaklı problemler nedeniyle baş dönmesi yaşanırken, hastalarda baş ve boyun ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, konsantrasyon problemleri görülüyor.

-Sistemik ve Metabolik Hastalıklar: Hipertansiyon ve aritmi gibi kalp hastalıkları, kansızlık, kontrolsüz şeker hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dengesizlik şikayeti görülebiliyor.

REKLAM

-İlaçlar: Bazı ilaçlar ve ani kesilen depresyon ilaçları baş dönmesine yol açabiliyor.

-Koronavirüs: Hiçbir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olmayan hastalar, 2-3 güne süren baş dönmesi şikayetiyle Kovid-19 pozitif çıkabiliyor.