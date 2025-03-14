Uzman isim uyardı: Göz tansiyonuna karşı 40 yaş üstü herkes düzenli muayene olmalı

Görme kaybının en önemli sebeplerinden birinin glokom olduğunu açıklayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, “Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, genellikle sinsi bir şekilde ilerler. Göz içi basıncının yüksek olmasıyla gelişen hastalık, gençlerde ve hatta yeni doğan bebeklerde bile görülebilir. Glokomda erken teşhis, tedavinin başarı oranını artırır ve görme kaybının önüne geçebilir” diye konuştu.

GLOKOM TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Göz tansiyonunun yüksek olması, ileri yaş, aile öyküsü, sigara kullanımı, uyku apnesi, hipertansiyon, göz yaralanması ve diyabet gibi etkenlerin glokom riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Kocabora, “Hastalık, en büyük tehlikesini fark edilmediğinde gösteriyor; çünkü ilerledikçe geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açıyor. Glokom, bir katarakt gibi ameliyatla düzeltilebilen bir hastalık değil. Tedavi edilmediğinde görme kaybı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle 40 yaş üstü herkesin düzenli göz muayenesi olması gerekiyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, bu kontrolleri ihmal etmemeli” dedi.

"TEDAVİDE ERKEN TEŞHİS ŞART"

Glokom tanısının konulabilmesi için göz içi basıncının ve göz dibi muayenesinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kocabora, “İlk aşamada göz damlalarıyla tedaviye başlıyoruz. Eğer bu yeterli olmazsa lazer tedavisi uyguluyoruz. Lazer tedavisinin de yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor” ifadelerini kullandı. Gençlerde ve hatta yeni doğan bebeklerde bile glokom görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Kocabora, göz travması geçirenler, yüksek miyopisi olanlar ve aile geçmişinde glokom bulunan bireylerin daha büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, düzenli muayenenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

GLOKOMDAN KORUNMA YOLLARI