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Hayat Yaşayan Rapunzel 34 yıldır saçını hiç kestirmedi
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Yaşayan Rapunzel: 34 yıldır saçını hiç kestirmedi

İngiltere'de yaşayan Malgorzata Kulczyk 34 yıldır hiç kestirmediği saçıyla ülkede gündem oldu. Genç kadın, 1.5 metre uzunluğundaki saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.

Haber Merkezi DHA
Genç kadın saçlarının bakımı için saatlerce zaman harcıyor.
Genç kadın saçlarının bakımı için saatlerce zaman harcıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bilişim teknolojileri öğrencisi Malgorzata Kulczyk (34) doğduğu günden bu yana hiç saçını kestirmedi. Kulczyk, 1.5 metre uzunluğundaki saçıyla İngiliz medyasında gündeme oturdu.

Bakımı için 3-5 saat zaman harcıyor

İngiliz basınına konuşan Kulczyk, hiç kesmediğini saçının uzunluğu boyunu geçtiğini ifade etti. Kulczyk, güzel görünmek için saçını hiç kestirmediğini ifade ederek, saçının bakımı için 3-5 saat arasında zaman harcadığını belirtti.

  • Öte yandan Kulczyk, genç yaşta saçı uzun olan tek kişi ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağını ifade etti.

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