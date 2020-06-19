Yaşayan Rapunzel: 34 yıldır saçını hiç kestirmedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bilişim teknolojileri öğrencisi Malgorzata Kulczyk (34) doğduğu günden bu yana hiç saçını kestirmedi. Kulczyk, 1.5 metre uzunluğundaki saçıyla İngiliz medyasında gündeme oturdu.
Bakımı için 3-5 saat zaman harcıyor
İngiliz basınına konuşan Kulczyk, hiç kesmediğini saçının uzunluğu boyunu geçtiğini ifade etti. Kulczyk, güzel görünmek için saçını hiç kestirmediğini ifade ederek, saçının bakımı için 3-5 saat arasında zaman harcadığını belirtti.
- Öte yandan Kulczyk, genç yaşta saçı uzun olan tek kişi ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağını ifade etti.