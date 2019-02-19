Hayat Yazmasam vebali büyük olurdu
RÖPORTAJ

Yazmasam vebali büyük olurdu

10. İstanbul Edebiyat Festivali’nde roman dalında Dünya Bir Gelindir kitabıyla ödül alan Mehmet Sabri Genç, kitabının edebi bir tarih kitabı olduğunu söyledi. Ailesinin hikâyesi üzerinden bu toprakların 100 yıllık tarihini anlattığını belirten Genç, “Yazmasam vebali büyük olurdu” dedi.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Mehmet Sabri Genç
Mehmet Sabri Genç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği 10. İstanbul Edebiyat Festivali’nde roman dalında ödül alan Mehmet Sabri Genç, kitabı Dünya Bir Gelindir’in ailesinin hikâyesi üzerinden 100 yıllık bir geçmişi anlatan edebi bir tarih kitabı olduğunu söyledi. Genç ile bu kitabı nasıl oluşturduğunu ve yazarın gerçeklerden nasıl beslendiğini konuştuk...

Dünya Bir Gelindir’in sizin için nasıl bir önemi var?

On dört yıl evvel mukaddimesini yazdığım ve beraber büyüdüğüm bir eser. Yoldaşım, sırdaşım her şeyim. Kendi yolculuğumun bütün meşakkatlerini gizli dehlizlerinde saklayan bir eser. Ayrıca ilk romanım ve romanı yazılmayanların, susulanların ve susanların söylemek istediklerinin bizce nasıl yazılabileceğinin bir denemesidir.

GERÇEKLER BİZE MİHMANDARLIK YAPAR

Kitap otobiyografik öğeler taşıyor mu? Bir yazar gerçeklerden ne kadar beslenir?

Ailemin serencamının ilk bölümü bu. Bu kitap bir üçleme olacak. Yani iki roman daha gelecek ardından. İlki olan Dünya Bir Gelindir ailem üzerinden kadim zamanları ve hâlleri temsil ediyor. Kitabın girişinde ve sonunda, serüvenin süreceğine dair ipuçları var. 1883-1983 yılları arasında dünya nasıl dönüştü, bununla birlikte ecdadımın yaşadığı toprakların ruhu nasıl bir hâle büründü ve bu hengamede ailem üzerinden bu topraklarda yaşayan tüm Müslümanlara ne oldu? Dert edindiğim mevzu bu ve bu anlamda ikinci ve üçüncü kitapta gerçeklerden bana hakikat kapılarını açmalarını daha çok talep edeceğim. Eserde adı geçen Gedro Efendi büyük dedemdir, oğlu Genco da dedemdir. Genco, babamın babası, Gedro ise Genco dedemin babasıdır. Bu yüzden babama Genco Halef derlerdi. Hakikate giden yollar gerçeklerin arkasında gizlidir. Dolayısıyla gerçeklerden beslenmeyiz, gerçeklerden bizlere perde arkası için mihmandarlık yapmalarını talep ederiz.

REKLAM

Gedro, Genco, Gassal Mavaş, Hacı Ağa... Karakterlerinizi oluştururken nasıl bir araştırma süreci yaşadınız?

Araştırma süreci yaşamadım. Hayatın ortasında böyle bir sürece yer yoktur. Planlanmış veya araştırılarak kütüphanelerde yazılmış bir eser değil. Böyle bir kültürde, yörede ve ailede dünyaya gelmeseydim, bu kitap ortaya çıkmazdı. İşittiğim meseller, hikâyeler, çocukluğum, serencamım, kültürüm, gözlemler, hisler hepsi bir arada bu kitabı ortaya çıkardı. Yazmasam vebali büyük olurdu. Ömrüm yeterse üçlemeyi tamamlarsam, yani 100 yılı yazabilirsem, kendi serencamım ve serüvenimiz üzerinden bu toprakların dünyasının, başına gelenlerin edebî bir tarih kitabı olacaktır bu eser.

Ayna gibi

“Dünya Bir Gelindir” Hâfız-ı Şirâzî’nin bir sözünden yola çıkıyor. Peki bu romanın okura mesajı nedir?

Okura tek veya belirli bir mesajı yoktur. Çünkü insanların kendi özbilincini bilemem. Her insanın ta derinliklerinde gizli olan niyeti dışa kapalıdır. Bilmem imkânsız. Onlara mesajımı, bu eseri bir ayna kabul ederlerse kendileri göreceklerdir. Eserdeki seciyelerden hangisi ona ayna tutuyorsa, mesajı o verecektir. Ama esas mesaj; insanlık tarihinin, dinlerin, bilgeliklerin, aklın yenildiği yerin mesajı olan “ölüm”ü hatırlatan mesajdır. Günümüzde en çok unuttuğumuz en esaslı gerçek olan “ölüm”ün mesajı anlayana yeter de artar.


/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörevden alındı

İstifa etmeyincegörevden alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.