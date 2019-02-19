Yazmasam vebali büyük olurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği 10. İstanbul Edebiyat Festivali’nde roman dalında ödül alan Mehmet Sabri Genç, kitabı Dünya Bir Gelindir’in ailesinin hikâyesi üzerinden 100 yıllık bir geçmişi anlatan edebi bir tarih kitabı olduğunu söyledi. Genç ile bu kitabı nasıl oluşturduğunu ve yazarın gerçeklerden nasıl beslendiğini konuştuk...

Dünya Bir Gelindir’in sizin için nasıl bir önemi var?

On dört yıl evvel mukaddimesini yazdığım ve beraber büyüdüğüm bir eser. Yoldaşım, sırdaşım her şeyim. Kendi yolculuğumun bütün meşakkatlerini gizli dehlizlerinde saklayan bir eser. Ayrıca ilk romanım ve romanı yazılmayanların, susulanların ve susanların söylemek istediklerinin bizce nasıl yazılabileceğinin bir denemesidir.

GERÇEKLER BİZE MİHMANDARLIK YAPAR

Kitap otobiyografik öğeler taşıyor mu? Bir yazar gerçeklerden ne kadar beslenir?

Ailemin serencamının ilk bölümü bu. Bu kitap bir üçleme olacak. Yani iki roman daha gelecek ardından. İlki olan Dünya Bir Gelindir ailem üzerinden kadim zamanları ve hâlleri temsil ediyor. Kitabın girişinde ve sonunda, serüvenin süreceğine dair ipuçları var. 1883-1983 yılları arasında dünya nasıl dönüştü, bununla birlikte ecdadımın yaşadığı toprakların ruhu nasıl bir hâle büründü ve bu hengamede ailem üzerinden bu topraklarda yaşayan tüm Müslümanlara ne oldu? Dert edindiğim mevzu bu ve bu anlamda ikinci ve üçüncü kitapta gerçeklerden bana hakikat kapılarını açmalarını daha çok talep edeceğim. Eserde adı geçen Gedro Efendi büyük dedemdir, oğlu Genco da dedemdir. Genco, babamın babası, Gedro ise Genco dedemin babasıdır. Bu yüzden babama Genco Halef derlerdi. Hakikate giden yollar gerçeklerin arkasında gizlidir. Dolayısıyla gerçeklerden beslenmeyiz, gerçeklerden bizlere perde arkası için mihmandarlık yapmalarını talep ederiz.

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Gedro, Genco, Gassal Mavaş, Hacı Ağa... Karakterlerinizi oluştururken nasıl bir araştırma süreci yaşadınız?

Araştırma süreci yaşamadım. Hayatın ortasında böyle bir sürece yer yoktur. Planlanmış veya araştırılarak kütüphanelerde yazılmış bir eser değil. Böyle bir kültürde, yörede ve ailede dünyaya gelmeseydim, bu kitap ortaya çıkmazdı. İşittiğim meseller, hikâyeler, çocukluğum, serencamım, kültürüm, gözlemler, hisler hepsi bir arada bu kitabı ortaya çıkardı. Yazmasam vebali büyük olurdu. Ömrüm yeterse üçlemeyi tamamlarsam, yani 100 yılı yazabilirsem, kendi serencamım ve serüvenimiz üzerinden bu toprakların dünyasının, başına gelenlerin edebî bir tarih kitabı olacaktır bu eser.

Ayna gibi

“Dünya Bir Gelindir” Hâfız-ı Şirâzî’nin bir sözünden yola çıkıyor. Peki bu romanın okura mesajı nedir?

Okura tek veya belirli bir mesajı yoktur. Çünkü insanların kendi özbilincini bilemem. Her insanın ta derinliklerinde gizli olan niyeti dışa kapalıdır. Bilmem imkânsız. Onlara mesajımı, bu eseri bir ayna kabul ederlerse kendileri göreceklerdir. Eserdeki seciyelerden hangisi ona ayna tutuyorsa, mesajı o verecektir. Ama esas mesaj; insanlık tarihinin, dinlerin, bilgeliklerin, aklın yenildiği yerin mesajı olan “ölüm”ü hatırlatan mesajdır. Günümüzde en çok unuttuğumuz en esaslı gerçek olan “ölüm”ün mesajı anlayana yeter de artar.