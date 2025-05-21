Yemek saatinin zayıflama üzerindeki etkisi ortaya çıkarıldı: En işe yarayan saatler hangileri?

Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) önümüzdeki ay sunulacak olan yeni bir çalışma, öğün saatlerinin kilo kaybı üzerindeki etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre, günlük kalori alımını günün erken saatlerinde başlayan sekiz saatlik bir zaman dilimiyle sınırlamak, uzun vadeli kilo kontrolünde en etkili yöntemlerden biri olabilir.





Çalışmada, sabah saat 10.00’dan önce başlayıp günün geri kalan 16 saatinde hiçbir şey yemeyen katılımcılar, 12 haftalık süre sonunda ortalama 4,2 kilo verdi. Bu katılımcılar, yalnızca üç ay boyunca bu düzeni uygulamalarına rağmen, bir yıl sonra dahi ortalama 2,2 kilogramlık bir kilo kaybını korumayı başardı.





FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDE FARKLI ETKİLER

Farklı zaman dilimlerine göre oluşturulan diğer gruplarda da kilo kaybı gözlemlendi ancak etkiler daha sınırlıydı. Öğünlerini öğleden sonra 13.00’ten sonra başlatan sekiz saatlik grup, ilk 12 haftada ortalama 3,1 kg kaybetti ve bir yılın sonunda toplamda 2 kilogramlık bir düşüş elde etti. Öğünlerini kendi tercih ettikleri herhangi bir sekiz saatlik zaman aralığında yapan katılımcılar ise 3,8 kilogram kayıp yaşadı, ancak bu fark bir yıl sonunda 0,7 kilograma geriledi.





Yemek yemeyi 12 saatlik bir zaman dilimiyle sınırlayan grup, başlangıçta 1,4 kilogram kaybederken, bir yılın sonunda ortalama 0,4 kilogram aldı.





Araştırmada sadece kilo değişimi değil, bel ve kalça çevresindeki farklılıklar da takip edildi. Sabah 10.00’dan önce yemek yemeye başlayan grupta, bel çevresi ortalama 4,1 cm ve kalça çevresi 4,6 cm azaldı. Öğle sonrası başlayan sekiz saatlik grupta da bel çevresinde benzer bir azalma (−4,1 cm) görüldü, ancak kalça çevresindeki azalma daha sınırlı kaldı (−3,2 cm).





12 saatlik yemek zamanına sahip grupta bel çevresi 1,1 cm, kalça çevresi ise 1,4 cm azaldı. Kendi seçtikleri sekiz saatlik aralıkta yemek yiyen grupta ise bu oranlar sırasıyla 3,7 cm ve 3,6 cm oldu.





Araştırmayı yürüten ekibin başındaki İspanya’daki Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada’dan Dr. Alba Camacho-Cardenosa, sekiz saatlik yemek penceresinin günün hangi saatinde uygulanırsa uygulansın kilo kaybı açısından önemli faydalar sağladığını, bu etkinin esas olarak 16 saatlik açlık süresinden kaynaklandığını ifade etti.



