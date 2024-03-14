Yeni bisiklet rotaları turist çekecek

Turizmde zirveye oynayan Türkiye, Avrupa pazarına “bisiklet” rotalarıyla açılıyor. Dünyada en çok turist gelen 4’ncü ülke olan Türkiye’de hedef yeni destinasyonlar. En çok turistin geldiği noktalardan biri olan Avrupa’da pazar payını artırmak amaçlanıyor. Yeni hedefler doğrultusunda kişi başı günlük harcama miktarı 130 dolar olması hedefleniyor.

AVRUPA PAZARI PEDAL

Türkiye, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bisiklet kullanımını turizm ile entegre hale getirerek ‘bisiklet turizmi’ hedefleniyor. İlk üç sırayı hedefleyen Türkiye, bu kapsamda sadece Almanya’dan 7 milyon turist bekliyor. İngiltere, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa gibi ülkeleri de hedefleyen Türkiye bisiklet rotaları ile çekici hale getirilecek.

HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Bu kapsamda yaz turizmin yoğun olarak yaşandığı iller Antalya, İzmir, Muğla, Aydın başta olmak üzere bisiklet parkurları geliştirilecek. Turizmin 365 gün 12 aya yaymak isteyen Türkiye’de bisiklet turizm ile dünyada ilk üçü zorlayacak.







