Zehirleyen hatalar

Besin zehirlenmeleri yaz aylarında artış gösteriyor. Özellikle et, süt ve süt ürünleri ile iyi yıkanmamış salata yapılan sebzelerde ortaya çıkan bakteriler, mide sağlığını olumsuz etkiliyor. Besinler aracılığıyla insan organizmasına bulaşan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerin besin zehirlenmelerine neden olduğunu söyleyen Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Vedat Göral, “Bakteriyle temas eden et ve tavuk ürünlerinin iyi pişirilmemesi başta olmak üzere, pişmiş yemeklerin 1 saatten uzun süre dışarıda bekletilmesi en fazla yapılan hataların başında geliyor. Uzun süre buzdolabı dışında bekletilen süt ve süt ürünleri ve dondurulmuş gıdaların soğuk zincirin bozulduktan sonra yenilmesi de zehirlenmeye davetiye çıkarıyor. Çiğ balık ve çiğ istiridye, iyi yıkanmayan sebze ve meyveler, pastörize edilmemiş süt ürünleri ve meyve suları, bozuk yumurta, kaynağı belli olmayan sular rahatlıkla besin zehirlenmesine neden oluyor” diye konuştu.

BELİRTİLER 2-3 SAAT İÇİNDE BAŞLIYOR

Bu hatalar nedeniyle bakteri oluşan yiyeceklerin mide ağrısı, bağırsak problemleri ve gıda zehirlenmelerine yol açtığını anlatan Göral, “İshal ve kusma durumunda, mutlaka istirahat ve temiz su, ayran, maden suyu, şekersiz çay ile sıvı alımını artırmak gerekiyor” dedi. Bakterili besin alındıktan 2-3 saat sonra zehirlenme belirtilerinin başladığını belirten Göral, “Vücutta ishal, karın ağrısı ve bulantı ile kusma reaksiyonu görülüyor. İshaliniz varsa pirinç lapası, yoğurt, muz, şeftali, haşlanmış patates tüketmek gerekiyor, düzelmezse hekime başvurmak önem taşıyor”şeklinde konuştu.

Vedat Göral.

YEMEK NASIL TÜKETİLMELİ?

Yemeklerin en fazla 1 kere ısıtılmasını tavsiye eden Göral, “İkinci ısıtma yemekteki bakteri üretim oranı artırıyor. Yemekler nerede ısıtılırsa ısıtılsın fark etmezken, kesinlikle kaynaması gerekiyor. Buzdolabından çıkarılan yemeğin 70 C° üzerinde ısıtılması gerekiyor, yemeğin ısıtıldığı, kokusunun gelmesi ile anlaşılıyor” diye anlattı. Paketli ürün alırken hasar kontrolü yapmanın önemine vurgu yapan Göral, “Etikette yer alan üretim ve son tüketim tarihlerinin kontrol edilmeli. Hayvanlardan geçebilecek hastalıklar nedeniyle de, sütü kesinlikle çiğ tüketmemek gerekir, mutlaka kaynatılmalı” ifadelerini kullandı

PİŞEN BESİNİ DOLAPTA SAKLAYIN

Dondurucudan çıkarılan besinlerin çözüldükten sonra tekrar buzdolabına konulmaması gerekiyor. Pişmiş yiyeceklerin çiğ besinlerle temas etmemesi gerektiğini ifade eden Göral, “Pişmiş besinler hemen tüketilmeyecekse 2 saat içinde buzdolabına konulmalı. Yeterli süre ve sıcaklıkta pişmeyen yiyecekler, zararlı bakterilerin ağız yolu ile, sindirim sistemine taşınmasına yol açıyor. Fiyatı düşük, nasıl ve nereden temin edildiği belli olmayan, aynı zamanda da nasıl muhafaza edildiği bilinmeyen, denetlenmemiş ve de açık bir şekilde tezgahlarda satılan ürünleri satın almamak tüketmemek önem taşıyor” diye konuştu.

Ölümcül olabilir

Et, süt ve salatanın neden olduğu besin zehirlenmelerinde en çok görülen bakteri türü shigella olurken, bu bakter bulantı, kusma, ateş, karında kramplar, karın ağrıları ve dışkıda kanama şeklindeki belirtilere yol açabiliyor. En iddi ve ölümcül besin zehirlenmesine neden olan bakterilerden biri de, clostridium botilinum olurken, bu bakteri genelde, konserve, et, sebze ve meyvede bulunabiliyor” diye açıkladı.







