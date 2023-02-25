Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş

"Yani öyle bir mucizeye tanık olduk ki... Konuşamayan, duyamayan biri varmış. Yer altında çalıştığımız sistemlerle tahkimat, damlar yaptık. Gerekli yerlere direkler vurduk çünkü bina üstümüze yıkılacak. Çoğu zaman çalışırken göçtü, kaçtık. İçeriye girdik. Yerde, iki binanın arasında 50 santimlik yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı, vefat etmiş sandık. Gözlerini açtı. Uyuyormuş demek ki. Şaşırdık, hayret ettik. Hiç de tepki vermedi, gayet temiz, hiçbir yere sıkışmamış, üzerine toz gelmemiş desek yeri var. Çıkardık onu. Kardeşi vardı, onlar da çok sevindi, şaşırdılar."