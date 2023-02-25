|
Reklam
Reklam
Hayat

Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Zonguldaklı maden işçileri memleketlerine döndü. Antakya'daki çalışmalara katılan 17 yıllık madenci Recep Okumuş bir mucizeye tanık olduklarını söyleyerek engelli bir vatandaşın kurtarılma anını anlattı. Okumuş, Konuşamayan, duyamayan biri varmış. Yerde, iki binanın arasında 50 santimlik yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı, vefat etmiş sandık. Gözlerini açtı. Uyuyormuş demek ki. Şaşırdık, hayret ettik. Hiç de tepki vermedi, gayet temiz, hiçbir yere sıkışmamış, üzerine toz gelmemiş desek yeri var. Çıkardık onu. Kardeşi vardı, onlar da çok sevindi, şaşırdılar." dedi.

12:33 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı döndü.

Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı döndü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin hayatını kurtardı. Yıkıcı depremlerin ardından çalışmalara destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinin tamamı Zonguldak'a döndü.

Antakya'daki çalışmalara katılan 17 yıllık madenci Recep Okumuş kendilerinden yardım isteyen bir vatandaşa yardım ettiklerini anlattı.

'Öyle bir mucizeye tanık olduk ki'

Okumuş, ilk günkü çalışmanın ardından ertesi gün de arama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yani öyle bir mucizeye tanık olduk ki... Konuşamayan, duyamayan biri varmış. Yer altında çalıştığımız sistemlerle tahkimat, damlar yaptık. Gerekli yerlere direkler vurduk çünkü bina üstümüze yıkılacak. Çoğu zaman çalışırken göçtü, kaçtık. İçeriye girdik. Yerde, iki binanın arasında 50 santimlik yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı, vefat etmiş sandık. Gözlerini açtı. Uyuyormuş demek ki. Şaşırdık, hayret ettik. Hiç de tepki vermedi, gayet temiz, hiçbir yere sıkışmamış, üzerine toz gelmemiş desek yeri var. Çıkardık onu. Kardeşi vardı, onlar da çok sevindi, şaşırdılar."


#deprem
#Zonguldak
#madenci
43 dakika önce
default-profile-img
Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş
Türkiye'yi sarsan deprem felaketi akademik olarak masaya yatırıldı
Graham Potter kendisi ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
1999 Marmara Depreminde hasar görmüştü 24 yıl sonra yıkılıyor
Yepyeni şehirler yapabiliriz: 21'inci yüzyılın eserlerini inşa edebiliriz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.