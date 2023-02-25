Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş

Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı döndü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin hayatını kurtardı. Yıkıcı depremlerin ardından çalışmalara destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinin tamamı Zonguldak'a döndü.
Antakya'daki çalışmalara katılan 17 yıllık madenci Recep Okumuş kendilerinden yardım isteyen bir vatandaşa yardım ettiklerini anlattı.
'Öyle bir mucizeye tanık olduk ki'
Okumuş, ilk günkü çalışmanın ardından ertesi gün de arama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: