Hayat Zonguldakta 9 yaşındaki çocuğun zatürre nedeniyle gittiği hastanede kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi
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Zonguldak'ta zatürre nedeniyle geldiği hastanede kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'ta 9 yaşındaki çocuğun zatürre nedeniyle gittiği hastanede kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi

Zonguldak Gökçebey'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Ala'nın, 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi. Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Doktorların yaptığı kontrolde Ala'nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Doktorların yaptığı kontrolde Ala'nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ilkokul öğrencisi Görkem Ala (9), geçen şubat ayında zatürre teşhisiyle Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların yaptığı kontrolde Ala'nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görkem Ala'nın, 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi.

Ala, önceki hafta ise apandisit rahatsızlığı ile ilgili aynı hastaneye başvurdu. Ala'nın sol tarafında bulunan apandisit başarılı bir ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ala, taburcu edildi. Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın kalbinin sağda olmasının 'Situs İnversus totalis' durumu olarak adlandırıldığını söyledi.

Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

"Hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu"

Bu tür kişilerde kalbin sağda olmasıyla diğer tüm iç organlarının zıt pozisyonda olduğunu anlatan Dr. Akman, şöyle dedi:

  • "Kalbin sağda olması durumu ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durumdur. Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hastamız son olarak bize apandisit rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Normal hastalarda sağda görülen apandisit belirtileri, situs inversus totalisli hastalarda sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir. Ameliyat sonrasında hastamızın iyileşme dönemi de diğer hastalarımızdan farklı olmadı.Hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşan hastamız taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrollerimize devam edeceğiz. Ailesi ve kendisine sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyoruz."
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