Zonguldak'ta zatürre nedeniyle geldiği hastanede kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı Zonguldak'ta 9 yaşındaki çocuğun zatürre nedeniyle gittiği hastanede kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi Zonguldak Gökçebey'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Ala'nın, 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi. Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 16:24 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 16:32 DHA