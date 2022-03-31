Instagram hesabı dondurma, silme ve kapatma linki

Instagram hesap silme işlemini 3, Instagram dondurma ve kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığını ise 4 adım da kısaca anlattık. Ayrıca Instagram hesap dondurma linkine de yazımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Genelde kullanıcılar çok zaman harcadıkları için uygulamayı silme ya da dondurma işlemine gidiyorlar. İşte en basit anlatımıyla kalıcı hesap silme işlemleri ve kısa yoldan Instagram dondurma linki.

Peki, Instagram dondurma ve silme işlemleri nasıl yapılacak? İşte adım adım yapılacak işlemler.

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INSTAGRAM HESAP SİLME

Instagram dondurma ya da hesabı kalıcı olarak silme linkine aşağıdadır.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

1. ADIM: https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz. 2. ADIM: Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve 3. ADIM: Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.

INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE DONDURMA

1.Adım: instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. (Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.)

instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan yapın. (Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.) 2.Adım: Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

Sağ üst kısımdaki dokunun veya tıklayın ve 3.Adım: Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak 4.Adım: Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

Böylelikle instagram dondurma işlemini 4 adımda gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

Instagram'dan sıkıldıysanız, Instagram hesabınızı geçici olarak veya hesapları tamamen kapatmak isterseniz bu link üzerinden hesabınızı dondurabilirsiniz:

Aşağıdaki link üzerinden instagram a giriş yapın.

https://www.instagram.com/acco...

Hesabını dondurmak için ayrıca şifre bilgisi de gerekmektedir.

Hesabını sadece haftada bir kapatabilirsin.

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Aşağıdaki düğmeye bastığında, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek fotoğrafların, yorumların ve beğenmelerin gizli olacaktır.

INSTAGRAM KEŞFET SİLME VE SIFIRLAMA NASIL YAPILIR?

Milyonlarca kullanıcı olan Instagram'da çok sayıda kullanıcı video ve fotoğraf içerikleri üretiyor. Instagram algoritması kullanıcıların izlediği videolar, videolardaki görüntüleme sayısı görüntüleme süresi, kaydettiği içerik, beğendiği ve yorum yaptığı içerik türüne göre Keşfet bölümünde kullanıcıların ilgisini çektiğini düşündüğü bazı içerikler sunuyor. Bu sunduğu içerikler bazı algoritmik hesaplamalara, matematiğe dayanıyor. Fakat bu hesaplama her zaman iyi çalışmıyor. Ya da kullanıcılar bazı gönderileri her ne pahasına olursa olsun Instagram keşfet bölümünde görmek istemeyebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar, Instagram keşfet bölümünü sıfırlamak istiyor. Peki, ınstagram keşfet nasıl silinir? İşte adım adım detaylar.

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INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA

Instagram Keşfet sıfırlama gönderiye özel işlem:

1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.

2. adım: Keşfet sayfasını açın.

3. adım: Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.

4. adım: Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.

5. adım: İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun.

Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

TOPLU INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA

Instagram Keşfet sıfırlama toplu işlem:

1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.

2. adım: Profil sayfanızı açın.

3. adım: Ayarlar sayfasını açın.

4. adım : Güvenlik sekmesini açın.

5. adım : Arama Geçmişini Temizle sekmesini açın.

6. adım: Tümünü Temizle seçeneğine dokunun.

7. adım: İşlemi onaylayın.



INSTAGRAM'I TELEFONDAN SİLİNCE NE OLUR?

Hesap silme işlemi ile uygulamayı telefondan silme işlemleri farklı şeylerdir. Uygulamayı silme işlemi hesap hareketlerinizi etkilemez.

INSTAGRAM'I SİLİNCİ HESABINIZ SİLİNİR Mİ?

Hayır. Uygulamanın kaldırılması veya silinmesi hesabınızı kalıcı olarak silmez. Uygulamayı telefonunuzdan kaldırır.

UYGULAMAYI SİLİNCE TAKİPÇİLERİNİZ SİLİNİR Mİ?

Hayır. Uygulamanın kaldırılması Instagram takipçilerinizi etkilemez. Takipçiler izlemeyi bırakmaya karar vermedikçe, uygulamayı kaldırarak hiçbir takipçi kaybetmeyeceksiniz.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.

Sizde Instagram'ı silme, kapatma ya da dondurma işlemlerini neden yaptığınızı bizimle yorumda paylaşabilirsiniz.