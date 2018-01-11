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İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu, Üsküdar ve Ümraniye'de su kesintisi

İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçeler

İstanbul'da bugün su kesintisi meydana gelecek. İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'un bazı bölgelerinde belirli saatlerde su kesintisi yapılacak. Vatandaşlar ise su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek.

İstanbul'da su kesintisi olacak. İSKİ bugün yaptığı açıklamayla bazı ilçeler için kötü haberi verdi. İşte İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek bölgeler.

İstanbul’da, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde bugün saat 15.00’e kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ), yaşanacak su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada bazı bölgelerde bugün saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.
İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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