Kadroya geçen sözleşmeli personel nakil hakkına ne zaman kavuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin detayları Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.

Kadroya geçenler kurumlar arası nakilleri ne zaman yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

Kurumlar arası geçiş nedir, nasıl yapılır?

Devlet memurlarının bir kurumdan bir başka kuruma geçmesi işlemine “kurumlar arası geçiş” ismi verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlığı altında düzenlenmiştir.

Kurumlar arası geçiş süreci şu şekildedir;

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Memurun kurumlar arası geçiş talebi

Atamasını isteyen memurun asaletinin tasdik edilmiş olması. Yani en az 2 senelik çalışma süresini tamamlamış, aday memurluk aşamasını geçmiş olması (DMK madde 54)

Muvafakat

Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması,

Kazanılmış hak derecesinin üstünde bir kadroya naklini isteyen memurun, 68. maddede bahsi geçen esaslara uygun olarak derecesini yükseltmiş olması ya da öğrenim durumunun yükselmeye uygun olması,

Kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya naklini isteyen memurun, değişiklik istediği kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması gerekir.

Kurumlar arası geçiş yazışmaları

Nakil işlemi

Kurumlar arası geçiş ile memur çalıştığı kurumdaki derecesine eş bir derecede başka bir kuruma naklen geçebileceği gibi, şartları varsa daha üst derecede bir pozisyona da geçebilir. Devlet memuru bu şekilde istifa etmeden farklı statüdeki bir memurluk görevine atanabilir. Bu kurumlar arası geçiş ile mümkündür. 657 Devlet Memurları Kanunu’nu 74. Maddeye göre “bir kişinin kanunun ön gördüğü şekilde 657’ye tabi bir kurumdan bir kadroya naklen ataması yapılabilmektedir” ama atamanın yapılabilmesi için kurumların karşılıklı muvafakati olmalıdır.