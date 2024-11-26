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Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alımı yapacak

Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alımı yapacak

11:0326/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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TSE personel alımı
TSE personel alımı

Türk Standardları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak. Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak. Peki TSE başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

devam ediyor. Türk Standardları Enstitüsü personel alımı ilanına çıktı. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Türk Standardları Enstitüsü alımları ne zaman, nereden yapılacak? TSE personel alımı başvuru şartları neler?

Türk Standardları Enstitüsü personel alımı branş dağılımı

Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

Türk Standardları Enstitüsü alımları ne zaman?

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

TSE personel alımı nasıl yapılacak?

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.


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