2 yıllık korona tablosu: 5 milyon kişi öldü 7 yaygın aşı geliştirildi

Küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs salgınında iki yılı geride bıraktık. İlk kez 1 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 5 milyon 224 bin 178 kişinin ölümüne neden oldu. Bugüne kadar 263 milyon 500 bin 930 vaka görüldü. 2 Aralık 2021 itibarıyla virüsün yayılım noktası olan Çin’de 4 bin 869 kişi öldü.

Dünya genelinde en fazla ölüm 782 bin 104 kişi ile ABD’de yaşandı. Bu ülkeyi 469 bin 247 Hindistan, 641 bin 964 Brezilya ve 201 bin 193 ile Peru izledi. Ülkemizde ise ilk Kovid vakası 11 Mart 2020 günü tespit edildi. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020’de gerçekleşti. 8 milyon 819 bin 437 kişiye Kovid tanısı konurken, 76 bin 996 bin kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İLAÇLAR DA YOLDA

Kovid-19 salgını dünyada çok ciddi aşı çalışmalarının sürdürüldüğü bir dönem oldu. Sinovac, Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson’s, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V, Novavax gibi aşılar yaygın kullanım onayı alarak virüsün yayılımını ciddi ölçüde önledi. Ancak aşı dağılımındaki adaletsizlik ve aşı karşıtlığı gibi nedenler dolayısıyla varyantlar önlenemedi.

İngiltere varyantı (B.1.1.7), Güney Afrika varyantı (B.1.351), ilk kez Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı ve şimdi de yine Güney Afrika’da ilk kez görülen Omicron varyantı endişeye neden oldu. Koronavirüse karşı aşının yanı sıra ilaç çalışmalarında da mesafe kaydedildi. Amerikalı ilaç firması Merck tarafından üretilen Molnupiravir ve Pfizer tarafından geliştirilen Kovid ilacı onay bekliyor.

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YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Dünyada aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Türkiye de bu noktada önemli yol kat etti. Yerli inaktif aşımız Turkovac Acil Kullanım Onayı için gün sayıyor. Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli VLP aşısında da Faz-3 aşamasına geçildi. Öte yandan ağız ve burundan uygulanabilen yerli aşı çalışmaları da sürüyor.

Omicron’a karşı Turkovac önde

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni varyant Omicron’a karşı Turkovac’ın bir adım önde olduğunu söyledi. Şener, şunları söyledi: Yeni Kovid varyantı Omicron, S proteininde 30’dan fazla değişime yol açtı. Bu değişim mevcut aşı ve hastalığı atlatan kişilerin oluşturduğu antikorun etkisizleşmesi anlamına gelebiliyor. Moderna ve Biontech/Pfizer yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladı. Turkovac’ın S ve N proteinine karşı antikor üretebiliyor. Turkovac’ın bu süreçte bir tık öne çıkma durumu var. Ülkemiz bu süreçten yerli ve milli bir aşı geliştirerek çıktı. Bir çoğuyla ilgili çalışma da sürüyor. Bu durum Kovid -19 sürecinin bizler için iyi ilerlediğini ortaya koyuyor. Türkiye Avrupa’da en düşük hastaneye yatış ve ölüm oranlarına sahip ülke.”

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