6 aydır tat ve koku alamıyorlar: ​Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı bazı hastalarda kalıcı oldu ​

Koronavirüs belirtilerinden birisi olan koku ve tat kaybı, bazı hastalarda kalıcı oldu. Virüsü yendiği haldekoku ve tat alma hissi 6 aydır gelmeyen hastalar var.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi KBB uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, “Tat ve kokuyu birlikte telaffuz etsek de koku kaybına bağlı olarak tat duyusunda azalma yaşanıyor. Bazı hastalarda uzayan koku kayıpları ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Çelikoyar, “Bu durum bazen insanların psikolojisini bozabiliyor. Daha da kötüsü, bazen kokuyu farklı algılama, hatta kötü bir koku algılama gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

ARTIK DAHA AZ

Bu hastaların tedavisine değinen Çelikoyar, “Ağırlıklı olarak sprey tedavisi uyguluyoruz. Bir de koku sorunu yaşayan kişilere koku egzersizleri öneriyoruz. Hastalar günde 3 defa yaklaşık 5’er dakika gül, okaliptus, limon ve karanfilden oluşan dört farklı kokuyu koklayıp bırakıyor. Bu egzersizin amacı, hastaların kendini kokuya alıştırması.” şeklinde konuştu. Çelikoyar, tat ve koku kaybıyla artık daha az karşılaşıldığını aktardı.

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7 AY SONRA KOKU ALDIM

Koronovirüs sonrası 6 ay tat ve koku alamadığını söyleyen Zehra Köroğlu, “6 aya yakın bu süreçle boğuştum. Yemek yiyemedim, su içemedim. Sokağa çıktığımda nerede yürüdüğümü bile algılayamaz hale geldim. Koku hissedemeyince insan yaşadığı sokağa hatta eve bile yabancılaşıyor” dedi. KBB uzmanına danışan Köroğlu, “Çamaşır suyu, kahve, aseton gibi keskin kokuları algılamaya çalışmakla geçirdiğim o günleri hatırlamak bile istemiyorum. Neyse ki zamanında müdahale ile 7’inci ayda net olarak koku duyabildim” diye konuştu.

KORONAVİRÜS Tat ve koku kaybı erken tanı olabilir