Koronavirüs 6 aydır tat ve koku alamıyorlar Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı bazı hastalarda kalıcı oldu
TÜRKİYE

6 aydır tat ve koku alamıyorlar: Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı bazı hastalarda kalıcı oldu

Koronavirüs belirtilerinden olan tat ve koku kaybı, bazı hastalarda kalıcı oldu. Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, “Koku sorunu yaşayan kişilere, gül, okaliptus, limon ve karanfilden oluşan koku egzersizleri öneriyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
6 aydır tat ve koku alamıyorlar: ​Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı bazı hastalarda kalıcı oldu ​
Arşiv

Koronavirüs belirtilerinden birisi olan koku ve tat kaybı, bazı hastalarda kalıcı oldu. Virüsü yendiği haldekoku ve tat alma hissi 6 aydır gelmeyen hastalar var.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi KBB uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, “Tat ve kokuyu birlikte telaffuz etsek de koku kaybına bağlı olarak tat duyusunda azalma yaşanıyor. Bazı hastalarda uzayan koku kayıpları ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Çelikoyar, “Bu durum bazen insanların psikolojisini bozabiliyor. Daha da kötüsü, bazen kokuyu farklı algılama, hatta kötü bir koku algılama gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

ARTIK DAHA AZ

Bu hastaların tedavisine değinen Çelikoyar, “Ağırlıklı olarak sprey tedavisi uyguluyoruz. Bir de koku sorunu yaşayan kişilere koku egzersizleri öneriyoruz. Hastalar günde 3 defa yaklaşık 5’er dakika gül, okaliptus, limon ve karanfilden oluşan dört farklı kokuyu koklayıp bırakıyor. Bu egzersizin amacı, hastaların kendini kokuya alıştırması.” şeklinde konuştu. Çelikoyar, tat ve koku kaybıyla artık daha az karşılaşıldığını aktardı.

7 AY SONRA KOKU ALDIM

Koronovirüs sonrası 6 ay tat ve koku alamadığını söyleyen Zehra Köroğlu, “6 aya yakın bu süreçle boğuştum. Yemek yiyemedim, su içemedim. Sokağa çıktığımda nerede yürüdüğümü bile algılayamaz hale geldim. Koku hissedemeyince insan yaşadığı sokağa hatta eve bile yabancılaşıyor” dedi. KBB uzmanına danışan Köroğlu, “Çamaşır suyu, kahve, aseton gibi keskin kokuları algılamaya çalışmakla geçirdiğim o günleri hatırlamak bile istemiyorum. Neyse ki zamanında müdahale ile 7’inci ayda net olarak koku duyabildim” diye konuştu.

Tat ve koku kaybı erken tanı olabilir
KORONAVİRÜS
Tat ve koku kaybı erken tanı olabilir

Koronavirüs sonrası koku sorununa doğal formül: Limon, kekik, nane yağı ve karanfil
KORONAVİRÜS
Koronavirüs sonrası koku sorununa doğal formül: Limon, kekik, nane yağı ve karanfil
İstanbuldan kar manzaraları

İstanbul'dan kar manzaraları

Kısa sürede birçok nokta beyaza büründü.
Can kaybında yükseliş

Can kaybında yükseliş

​Türkiye'nin 21 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Ömer Çelikten Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Sedef Kabaşa: Ahlaksızlık ve pespayelik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyeti kabulünde açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanları toplandı: Halka peş peşe uyarılar yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.