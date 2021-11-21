​Aşı olun çocukları koruyun

Türkiye’de pediatri biliminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Doğu Pediatri Derneği, bu yıl ilk kez 1.Doğu Pediatri Kongresi’ni düzenledi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kongreye Türkiye’nin 81 ilinden pek çok çocuk hekimi katıldı. Kovid-19’un çocuklarda organ yetmezliğine sebep olduğunu belirten Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, “Virüs bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda başta olmak üzere gelişimi normal düzeyde olmayan ve kilo yetersizliği olan çocuklarda ciddi problemlere sebep oluyor. Bu problemler müdahale edilemediği zaman organ yetmezliğine kadar gidebiliyor. Son zamanlarda artan vaka sayılarıyla birlikte çocuklarda birden fazla organ tutulumu dediğimiz multi sistemik enfeksiyon, multi organ yetmezliği ile karşılaşabiliyoruz. Bu çok önemli ve kritik bir tablo. Bu çocukları yoğun bakım ünitesine almak zorunda kalıyoruz. Bu sebeple ailelere aşı olun çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

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