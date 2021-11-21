Koronavirüs Aşı olun çocukları koruyun
TÜRKİYE

Aşı olun çocukları koruyun

Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Doğu Pediatri Kongresi’nde çocuk hastalıkları masaya yatırıldı. Çocuklarda grip vakalarının artış gösterdiğine dikkat çeken hekimler ‘aşı olun’ çağrısı yaptı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Aşı olun çocukları koruyun
Kongreye Türkiye’nin 81 ilinden pek çok çocuk hekimi katıldı.

Türkiye’de pediatri biliminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Doğu Pediatri Derneği, bu yıl ilk kez 1.Doğu Pediatri Kongresi’ni düzenledi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kongreye Türkiye’nin 81 ilinden pek çok çocuk hekimi katıldı. Kovid-19’un çocuklarda organ yetmezliğine sebep olduğunu belirten Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, “Virüs bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda başta olmak üzere gelişimi normal düzeyde olmayan ve kilo yetersizliği olan çocuklarda ciddi problemlere sebep oluyor. Bu problemler müdahale edilemediği zaman organ yetmezliğine kadar gidebiliyor. Son zamanlarda artan vaka sayılarıyla birlikte çocuklarda birden fazla organ tutulumu dediğimiz multi sistemik enfeksiyon, multi organ yetmezliği ile karşılaşabiliyoruz. Bu çok önemli ve kritik bir tablo. Bu çocukları yoğun bakım ünitesine almak zorunda kalıyoruz. Bu sebeple ailelere aşı olun çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

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AŞIYI İHMAL ETMEYİN

  • STK ve kanaat önderlerine çağrı yapan Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena, kış aylara doğru çocuklarda soğuk algınlığı ve göğüs hastalıklarının arttığını söyledi. Asena, “Kovid-19’la mücadelede en önemli görev aşı olmayı ihmal etmemek.Çocuklar 2 yıl maske ve mesafe kuralıyla tedbir alıyordu. Fakat okulların açılması ve kuralların ihmal edilmeye başlamasıyla birlikte vakalar arttı. Çocuklarda ağırlıklı olarak rinovirüs, nezle ve grip nedeniyle başvurular var. Yetişkinlerde salgının yayılması çocuk hastaları doğrudan etkiliyor. Tam da bu nedenle aşı olmayı ihmal etmeyelim” diye konuştu.
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