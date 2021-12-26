​Aşıya talep patladı: Hastanelerde kuyruk var ​

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok noktası omicron varyantına teslim. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar hatırlatma dozunu vurdurmak üzere hastanelerin yolunu tuttu. Aşı bölümlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sağlık çalışanları son 10 gün içinde antibiyotik alınıp alınmadığını kontrol ettikten sonra aşılama yapıyor.

Yeni Şafak, sahada aşılama çalışmalarını takip etti. Yeni varyanta karşı önlem için aşı olduğunu ifade eden vatandaşlar, toplum sağlığını korumanın önemine dikkat çekiyor.

Omicron ile birlikte aşıya nyönelim arttı. n

SALGINI EN AĞIR ŞEKİLDE YAŞADIK

Eyüp Devlet Hastanesi’nde aşı olan Özlem Öztürk, annemle birlikte aşı olmaya geldik. Ben 3. dozu, annem 4’üncü dozu olacak. Başta kalabalığı görünce geri mi dönsek diye düşündük ama sıra çok hızlı ilerliyor. İnsanların aşıya karşı duyarlı olması gerçekten beni mutlu etti” dedi. Kovid-19 nedeniyle babasını kaybettiğini söyleyen Öztürk, “Biz bu salgını en ağır şekilde yaşadık. O yüzden herkes lütfen çok dikkatli olsun, bir anlık gaflet sevdiklerinizi sizden alabiliyor” diye konuştu.

Halil Bilginer

TOPLUMU DÜŞÜNÜP AŞI OLDUK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aşı olan Halil Bilginer(32), “Toplum sağlığı ve kendi sağlığımı düşünerek aşı olmayı tercih ettim. Herkes aşı olmalı. Toplum sağlığı için bunu yapmalılar” dedi. Aşıyla ilgili hurafelere dikkat çeken Bilginer, “Ben üçüncü dozu oldum, yürüyüşümde hareketlerimde değişiklik yok. Kendimi oldukça iyi hissediyorum, korkmayın aşı olun” diye konuştu.

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Yunus Kara

HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM

Aynı hastanede aşı olan Yunus Kara (33) ise, “Kendi eşim de dahil olmak üzere çevremde Kovid-19’a yakalanan bir sürü kişi oldu. Omicron mutasyonu ortaya çıktığı için 3’üncü doz aşı oldum. 4’üncüyü olun deseler onu da olurum. Burada önceliğimiz toplum sağlığı” diye konuştu. Aşıdan sonra hiçbir sorun yaşamadığını kaydeden Kara, aşı tavsiyesinde bulundu.

Ülkü Çetinel

OĞLUM BİLE AŞI OLDU

Aşının hastalıktan koruduğuna inanan 39 yaşındaki Ülkü Çetinel ise “Hastalığa yakalansam da hafif atlatacağımı düşünüyorum. Ailemde 14 yaşındaki oğlum da dahil olmak üzere herkes 3’üncü doz aşısını oldu. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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HATIRLATMA DOZUNA REKOR TALEP

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Omicron varyantıyla birlikte vatandaşların aşıya yönelimi ciddi şekilde arttı. Hastanemize aşı için başvurular 10 kat arttı. Şu an günlük 3-4 bin bandında aşılama yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların aşı konusunda duyarlı olduğunu kaydeden Yiyit, "Türkiye tek dozda yetişkin vatandaşların yüzde 91’ini, 2'inci dozda da yüzde 82’ini aşıladı.

Yetişkinlerin aşılanma oranı iyi sayılabilecek düzeyde. Ülkedeki total bağışıklığın düşük gibi görünmesinin sebebi çocuk nüfusunun yüksek olması" şeklinde konuştu.Hatırlatma dozu geldiğinde vatandaşların hastanelere geldiğini aktaran Yiyit, bu durum insanımızın sürece ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Hatırlatma dozuyla birlikte ciddi bir talep ve teveccüh var. Bu yüklenmenin sebebi omicron vakalarındaki artış. Aynı süreci yaşamamak adına, biz Bakanlık olarak tedbirimizi aldık. Vatandaşlarımız da bu tedbire ayak uydurdu. Bu durumu aşı randevuları ve kuyruklarından anlıyoruz"diye anlattı.

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SAHADA UMUT VAR

Sahaya bakıldığında vatandaşların 3’üncü doza ilgi gösterdiğini belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre artan günlük aşılama mutluluk verici” dedi.

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