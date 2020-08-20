Düğünlere ve 65 yaşa kısıtlamalar artıyor: Hangi ilde ne tür kısıtlamalara gidilecek?

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ülke genelindeki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yaptığı yeni değerlendirmelerle çeşitli alanlarda kısıtlamalar getiriyor. Bu kapsamda dün yapılan toplantılarda düğün saatlerine ve 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi. Hakkari’de sokak düğünleri 2 saatle sınırlandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Sokak düğünlerinin 15.30-17.30 saatleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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65 YAŞ ÜSTÜ KATILAMAYACAK

Balıkesir’deki İl Hıfzıssıha toplantısında alınan kararlara göre ise, bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine de giremeyecek. Uşak’ta da düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinlikler en geç 23.00’te bitirilecek ve 2 saatle sınırlandırılacak. 65 yaş ve üstündekilerin de bu tür organizasyonlara katılması kısıtlandı.

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18 YAŞ ALTINA KAFE YASAĞI

Karaman’da ise hem sokak düğünlerine, hem 65 yaş ve üstüne hem de 18 yaş ve altına kısıtlamalar getirildi. Kına, düğün gibi etkinlikler sadece okul bahçelerinde ve masa düzeni olması şartıyla yapılabilecek. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar kentte kurulan pazar yerlerine alınmayacak, 18 yaş ve altındakiler ise ebeveynleri olmadan saat 20.00’den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçesi gibi yeme içme yerlerine giremeyecek. Çankırı’da da 65 yaş ve üstünün toplu organizasyonlara katılımı kısıtlandı.

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DENETİMLER ARTACAK

Mardin’de düğün ve nişan törenlerine 2 saat sınırlaması getirildi ve 65 yaş ve üstü vatandaşların bu törenlere katılması yasaklandı. Kilis’te alınan karara göre ise gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş ve üstündeki kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Giresun’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak, akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler. Kars’ta ise düğünlere 2 saat kısıtlaması getirilmesi ve taziye denetimlerinin arttırılması kararı verildi.

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TOPLU ALANLARDAN UZAK DURUN

Tekirdağ Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.00-18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze gibi topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildiğini açıkladı. Gümüşhane’de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımları kısıtlanırken, gelin ve damadın anne, baba, anneanne ve babaannesinin bu yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı.

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SADECE GELİN VE DAMAT OYNAYACAK

Denizli’de alınan kararlara göre ise; sokak düğünleri, düğün salonu olmayan ilçelerle ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın düğün alanı olarak kullanılabilecek ve saat 10.00 ile 24.00 saatleri arasında belirlenecek olan saat aralığında başlangıç ve bitiş sürelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılacak. Düğünlerde artık yemek ikramının yapılmamasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verildi. 65 yaş ve üstüne ise bu tür organizayonlara katılma ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması getirildi. Eskişehir’de, düğün salonları gibi bir işletmeye bağlı alanlarda yapılacak düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları izne bağlandı.

Sağlık için denetim

Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün yurt genelinde kapsamlı bir denetim daha yapıldı. 7. kez gerçekleştirilen denetimlerde marketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, açık ve kapalı alanların tamamı kontrol edildi ve koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla yapılacak denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar katıldı. Denetim ekiplerinde her bir iş kolu için uzman kişiler de yer aldı.

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