Koronavirüs Osmanlı daaşıdan yararlandı
TÜRKİYE

Osmanlı da aşıdan yararlandı

Koronavirüse karşı yürütülen aşı politikası, Osmanlı’da da uygulanıyordu. Prof. Nuran Yıldırım, “1. Dünya Savaşı’nda koleralı mıntıkalarda oturanlara aşı mecburiyeti getirildi. 1916’da kolera aşısı belgesi olmayanlara ekmek verilmiyordu” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Osmanlı da aşıdan yararlandı
Arşiv

Dünyanın yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği Kovid-19 pandemisinde uygulanan tedbirlerin geçmişteki salgın hastalıklarda da uygulandığı ortaya çıktı. Asya ve Avrupa’yı bağlayan İstanbul’un konumu sebebiyle büyük salgınlardan etkilendiğine işaret eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Anadolu coğrafyasının salgınla mücadele sürecini aktardı.

Nuran Yıldırım
Nuran Yıldırım

TÜM SALGINLARDAN ETKİLENDİ

Salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Yıldırım, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti’nde veba pandemilerinin ardışık dalgalanmalarla kendini gösterdiğini söyledi. Prof. Yıldırım, “1467 yazında ortaya çıkan şiddetli salgında İstanbul’da çok sayıda kişi öldü. Ölenler o kadar çoktu ki cesetler gömülemeden kalıyordu. Hiç kimse evinden çıkmıyordu” dedi.

KOLERA RİSALESİ YAYINLANDI

1831-1923 yılları arasında Osmanlı’da dönem dönem kolera pandemilerinin yaşandığını belirten Yıldırım, salgınla mücadelede aşıdan yararlanıldığını söyledi. Prof. Yıldırım, “Mustafa Hilmi ve Dr. Reşat Rıza’nın hazırlanan kolera aşısı ilk kez 1913’te ordu birliklerinde uygulandı. 1. Dünya Savaşı sürerken, koleralı mıntıkalarda oturanlara kolera aşısı mecburiyeti getirildi. 1916’da kolera aşısı belgesi olmayanlara ekmek verilmiyordu” diye konuştu.

İlk salgın hastanesi İstanbul’da açıldı

  • İlk salgın hastanesi, 1893-95 kolera salgını sırasında İstanbul’da kuruldu. Şehremini, Kuruçeşme, Emirgân, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Haydarpaşa ve Cerrahpaşa’da açılan salgın hastanelerinde koleralı hastalar tedavi edildi. Daha sonra, 1910-1911 yıllarında İstanbul’u etkileyen kolera salgınında, Gülhane Parkı’nda koleralı hastalar için 6 demontabl baraka ve 6 çadırda 123 yataklı kolera hastanesi açıldı.

Vakalar 46 ilde arttı 34 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim’i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde ise aynı kaldı. Buna göre, Giresun, Ordu ve Ardahan, ülke genelinde vaka sayısı 100 bin kişide 100’ün üstünde artan 3 il olarak kayda geçti. Vaka sayısı Giresun’da 163,80, Ordu’da 128,71, Ardahan’da da 107,11 arttı. Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 35 ilde de 1-50 aralığında arttı. Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı Ankara’da bir haftada 363,69’dan 356,49’a düştü. Azalışa rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın düştüğü il olmayı sürdürdü. Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 34 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller sırasıyla Yozgat, Niğde, Kayseri, Bitlis ve Bayburt oldu.

Yerli aşı TURKOVAC’da dikkat çeken sonuçlar: Yan etki yok
KORONAVİRÜS
Yerli aşı TURKOVAC’da dikkat çeken sonuçlar: Yan etki yok

Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı
KORONAVİRÜS
Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.