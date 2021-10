​Osmanlı da aşıdan yararlandı

Dünyanın yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği Kovid-19 pandemisinde uygulanan tedbirlerin geçmişteki salgın hastalıklarda da uygulandığı ortaya çıktı. Asya ve Avrupa’yı bağlayan İstanbul’un konumu sebebiyle büyük salgınlardan etkilendiğine işaret eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Anadolu coğrafyasının salgınla mücadele sürecini aktardı.

TÜM SALGINLARDAN ETKİLENDİ

Salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Yıldırım, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti’nde veba pandemilerinin ardışık dalgalanmalarla kendini gösterdiğini söyledi. Prof. Yıldırım, “1467 yazında ortaya çıkan şiddetli salgında İstanbul’da çok sayıda kişi öldü. Ölenler o kadar çoktu ki cesetler gömülemeden kalıyordu. Hiç kimse evinden çıkmıyordu” dedi.

KOLERA RİSALESİ YAYINLANDI

1831-1923 yılları arasında Osmanlı’da dönem dönem kolera pandemilerinin yaşandığını belirten Yıldırım, salgınla mücadelede aşıdan yararlanıldığını söyledi. Prof. Yıldırım, “Mustafa Hilmi ve Dr. Reşat Rıza’nın hazırlanan kolera aşısı ilk kez 1913’te ordu birliklerinde uygulandı. 1. Dünya Savaşı sürerken, koleralı mıntıkalarda oturanlara kolera aşısı mecburiyeti getirildi. 1916’da kolera aşısı belgesi olmayanlara ekmek verilmiyordu” diye konuştu.

İlk salgın hastanesi İstanbul’da açıldı

İlk salgın hastanesi, 1893-95 kolera salgını sırasında İstanbul’da kuruldu. Şehremini, Kuruçeşme, Emirgân, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Haydarpaşa ve Cerrahpaşa’da açılan salgın hastanelerinde koleralı hastalar tedavi edildi. Daha sonra, 1910-1911 yıllarında İstanbul’u etkileyen kolera salgınında, Gülhane Parkı’nda koleralı hastalar için 6 demontabl baraka ve 6 çadırda 123 yataklı kolera hastanesi açıldı.

