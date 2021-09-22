TTB aşı karşıtı doktor Ümit Aktaş'a 1 ay meslekten alıkoyma cezası verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs aşılarına karşı sosyal medyadan yorumlar yapan Dr. Ümit Aktaş hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. TTB, diğer yandan da bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verdi.

Dr. Ümit Aktaş, "ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?" gibi doğru olmayan, sosyal medya mesajlarıyla tepki çekmişti.

Doktor Ümit Aktaş'ın sosyal medyada aşı karşıtı açıklamaları pek çok hekimin tepkisini çekerken sosyal medya platformu twitter da Aktaş'ın paylaşımlarını sınırlandırmıştı.

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KARARA İTİRAZ EDECEK

Karara tepki gösteren Dr. Ümit Aktaş, "Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir" diye konuştu.

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