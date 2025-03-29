Kütahya bayram namazı saati, ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oluyor. Bayram namazı saatleri, Kütahya ve diğer illerde araştırılan konu olmaya başladı. Kütahya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna net bir cevap almak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Diyanet’in yayımladığı bilgileri sorgulamaya başladı. İşte, Kütahya ve tüm illerin saati hakkında bazı bilgiler

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya'da bayram namazı 30 Mart Pazar günü saat 07.18’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Bayram namazları tek başına veya evlerde değil, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “ “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.







