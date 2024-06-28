LGS tercih kılavuzu 2024 araştırmaları hız kazandı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri için tarih araştırmaları başladı. 28 Haziran'da açıklanacak olan LGS sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi gündeme gelecek. 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlıyor. Bu yıl da tercih işlemleri başarı puanlarına göre yapılacak. İl il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte MEB 2024 LGS tercih kılavuzu indirme ekranı...