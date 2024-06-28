LGS sonuç ekranı olan meb.gov.tr'de erişim sorunu yaşanıyor. LGS sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Milyonlarca lise öğrencisi adayı LGS sınav sonuçlarını öğrenmek için meb.gov.tr adresine yöneldi. Ancak LGS sonuç sayfasına erişim sorunu yaşanıyor. Peki, LGS sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek?
LGS sonuç ekranı meb.gov.tr neden açılmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları son dakika açıklaması ile açıklandı. Sonuç haberinin ardından yaşanan yoğunluk nedeniyler sonuç sayfası meb.gov.tr adresinde erişim problemi yaşandığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
MEB LGS 2024 sonuç öğrenme ekranı
Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.