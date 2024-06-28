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2024 LGS sonuçları açıklandı! meb.gov.tr neden açılmıyor, site erişimi neden yok?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Son dakika MEB LGS sonuç açıklaması ile adaylar meb.gov.tr sitesine yöneldi. LGS sonuç sayfası olan meb.gov.tr'de erişim sorunu yaşandı. Peki, meb.gov.tr neden açılmıyor, site erişimi neden yok? LGS sonuç ekranı neden açılmıyor? LGS sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

10:17 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
MEB.GOV.TR
MEB.GOV.TR

LGS sonuç ekranı olan meb.gov.tr'de erişim sorunu yaşanıyor. LGS sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Milyonlarca lise öğrencisi adayı LGS sınav sonuçlarını öğrenmek için meb.gov.tr adresine yöneldi. Ancak LGS sonuç sayfasına erişim sorunu yaşanıyor. Peki, LGS sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek?

LGS sonuç ekranı meb.gov.tr neden açılmıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları son dakika açıklaması ile açıklandı. Sonuç haberinin ardından yaşanan yoğunluk nedeniyler sonuç sayfası meb.gov.tr adresinde erişim problemi yaşandığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

MEB LGS 2024 sonuç öğrenme ekranı

Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.



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#meb.gov.tr
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