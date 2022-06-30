Özgün LGS taban ve tavan puanları belli oldu mu? MEB lise puanları 2022
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LGS taban ve tavan puanları belli oldu mu? MEB lise puanları 2022

MEB tarafından, 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini yapabilmek için lise tabnav ve tavan puanlarına yoğunlaştı. Peki, MEB lise tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2022 lise puanlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları 2022
2022 lise taban ve tavan puanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2022 sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS sınavına giren öğrenciler liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilenler.

MEB LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI 2022

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı duyuruda LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağını belirtmişti. Sabah saatlerinde MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının ardından adaylar lise taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 2022 yılına ait lise taban ve tavan pıanlaro henüz açıklanmadı.

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YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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